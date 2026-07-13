La Réunion en finale du tournoi national "Les Trophées des EPL"

La Réunion est en lice pour remporter le Prix du Public des Trophées des EPL 2026 dans la catégorie "Services au Public". La SPL OPÉ, société réunionnaise nominée parmi les finalistes au titre national, lance un appel à la mobilisation réunionnaise pour faire gagner les enfants. Le Prix des Trophées se joue grâce aux votes du public, jusqu’au 25 août 2026.

Les Réunionnais ont le pouvoir de faire gagner les enfants, en quelques clics, directement sur le site de la Fédération des EPL, dans la catégorie Services au Public, en choisissant le projet de Oser Pour l’Education : https://www.lesepl.fr/rendez-vous/les-trophees-des-epl/epl-candidates/?vote=1.

"Aujourd'hui, nous avons besoin de toute La Réunion. Nous invitons chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais à nous aider à faire rayonner La Réunion et ses enfants, en votant pour un projet qui leur appartient. Et parce qu'un vote peut en inspirer un autre, j'appelle chacun à partager cet appel à la mobilisation autour de lui. Ensemble, nous pouvons créer un formidable élan et rapprocher les enfants de La Réunion d'une victoire nationale. À tous ceux qui croient que l’avenir de notre île se construit en investissant sur la jeunesse, ensemble, ramenons cette coupe à La Réunion, pour le plaisir des enfants", déclare Brigitte Adame, présidente directrice Générale de la SPL OPÉ.

- La SPL OPÉ nominée parmi les finalistes au titre national -

Une première fierté, car il s’agit d’un concours national qui récompense les projets les plus innovants portés par les Entreprises Publiques Locales au service des territoires. Mais il y a plus fort encore. Parmi les finalistes, la SPL OPÉ est la seule société publique à représenter l’île de La Réunion.

Et dans sa catégorie, la SPL OPÉ est également la seule à présenter un projet entièrement dédié à l'Humain : "Réinventer l'accueil des enfants : investir sur la jeunesse pour transformer le territoire".

- Ce Trophée, c'est celui des enfants de La Réunion -

C"haque matin avant l'école, chaque soir après l’école, chaque mercredi, chaque période de vacances, des milliers d'enfants grandissent, découvrent, jouent, apprennent et prennent confiance en eux grâce au travail quotidien des équipes de la SPL OPÉ", indique la société.

Derrière cette candidature, "il y a des milliers de sourires, d’enfants épanouis, des familles accompagnées, des équipes passionnés, des collectivités qui croient en l’avenir de la jeunesse et toute une île qui mérite d’être reconnue", ajoute-t-elle.

Aujourd'hui, cet engagement peut être distingué à l'échelle nationale. Et cette récompense appartient avant tout aux enfants de La Réunion. "Être finaliste des Trophées des EPL est déjà une immense fierté pour nos équipes. Derrière cette candidature, ce sont les enfants, les familles et tous ceux qui s'engagent chaque jour pour leur épanouissement et leur bien-grandir qui sont mis à l’honneur", déclare Brigitte Adame, présidente directrice Générale de la SPL OPÉ.



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