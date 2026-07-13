Tour de France : une voiture percute des barrières à l’arrivée en Corrèze, un blessé grave

Un véhicule de presse a percuté des barrières lors de l’arrivée du Tour de France à Ussel en Corrèze dimanche, blessant huit spectateurs, dont un grièvement, a indiqué la préfecture.

Avant que les coureurs n’arrivent, vers 17H00, le conducteur d’une voiture du journal L’Equipe a "fait un malaise" à moins de 500 mètres de la ligne d’arrivée, percutant les barrières qui délimitent le parcours et blessant les spectateurs qui se trouvaient derrière, indique la préfecture de Corrèze à l’AFP.

L’un d’eux se trouve dimanche en urgence absolue, sans que son pronostic vital ne soit engagé, et les sept autres personnes sont légèrement blessées, ajoute cette même source.

Le parquet de Tulle a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident. Le conducteur n’a pas été placé en garde à vue, précise le parquet.

Cette 9e étape du Tour de France, remportée au sprint par le Néerlandais Mathieu Van der Poel, avait été raccourcie de trente kilomètres en raison de la canicule dimanche en Corrèze, une mesure inédite pour un tel motif en 113 éditions.

AFP