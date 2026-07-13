Le Réunionnais Hassan Hamilcaro sacré champion de France Pro de Kickboxing par K.O

Lors de son combat ce week-end du 11 et 12 juillet 2026, Hassan Hamilcaro a remporté son combat au premier round par K.O et devient Champion de France Pro de Kickboxing (Photo : Cros Réunion)
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Lors de son combat ce week-end du 11 et 12 juillet 2026, Hassan Hamilcaro a remporté son combat au premier round par K.O et devient Champion de France Pro de Kickboxing (Photo : Cros Réunion)
www.imazpress.com/[email protected]