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Le Réunionnais Hassan Hamilcaro sacré champion de France Pro de Kickboxing par K.O

  • Publié le 13 juillet 2026 à 09:48
  • Actualisé le 13 juillet 2026 à 09:49
Hassan Hamilcaro sacré champion de France Pro de Kickboxing par K.O

Lors de son combat ce week-end du 11 et 12 juillet 2026, Hassan Hamilcaro a remporté son combat au premier round par K.O et devient Champion de France Pro de Kickboxing (Photo : Cros Réunion)

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Sport, Kickboxing

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