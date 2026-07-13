Adolescente décédée lors des célébrations après France-Maroc : le chauffeur du camion mis en examen

Le conducteur du camion duquel avait mortellement chuté une adolescente alors qu’elle célébrait la victoire de l’équipe de France dans la nuit de jeudi à vendredi à Aulnoye-Aymeries (Nord) a été mis en examen, a annoncé dimanche le parquet.

Cet homme âgé de 45 ans a été mis en examen samedi pour homicide involontaire aggravé par sa "conduite en état alcoolique" et "le fait de ne pas avoir porté secours à la victime", a précisé le procureur d’Avesnes-sur-Helpe, Laurent Dumaine, dans un communiqué.

Il a également été placé en détention provisoire, a ajouté M. Dumaine.

Après la victoire de la France contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde, le conducteur du camion et des amis s’étaient rendus dans le centre-ville, où s’étaient rassemblées de nombreuses personnes pour faire la fête, avait expliqué le parquet dans un précédent communiqué.

Plusieurs personnes étaient "montées sur le plateau arrière du camion", dont l’adolescente de 17 ans, qui aurait chuté lorsqu’il a démarré, avant d’être écrasée par l’ensemble routier, avait-il détaillé.

Le chauffeur du véhicule avait immédiatement été interpellé et placé en garde à vue.

Il encourt dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende mais reste présumé innocent, a souligné M. Dumaine.

Cet accident a "plongé la ville dans la consternation", selon l’adjoint au maire chargé de la culture, Jean Durieux, à l’AFP. Il a aussi appelé à la "responsabilité" lors des festivités ultérieures.

AFP