Courrier au président de Derichebourg

Depuis le début du mouvement social le 13 juillet 2026 affectant l'exécution du marché de collecte des déchets ménagers sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île, la CIVIS suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et ses conséquences sur la continuité du service public (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À la demande des représentants des salariés grévistes de votre entreprise, une délégation a été reçue par les élus et les services de la CIVIS. Cette rencontre a permis un échange constructif au cours duquel les représentants du personnel ont exposé les difficultés rencontrées ainsi que les revendications à l'origine de leur mobilisation.

Si la CIVIS n'a pas vocation à intervenir dans les relations sociales internes à votre entreprise, lesquelles relèvent de votre responsabilité et de celle des représentants des salariés, elle ne peut que constater que l'absence d'issue au conflit entraîne des perturbations importantes du service public de collecte des déchets. Cette situation génère des désagréments croissants pour les habitants, suscite de légitimes préoccupations sanitaires et environnementales et porte atteinte à la qualité du service attendu par les usagers.

Dans ce contexte, face à l'impasse des négociations menées au niveau local, je vous demande de bien vouloir mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires afin de favoriser la reprise du dialogue avec les représentants des salariés et d'engager, dans les meilleurs délais, des négociations permettant d'aboutir à une résolution du conflit.

La CIVIS demeure pleinement mobilisée pour soutenir toute initiative susceptible de favoriser un retour rapide à la normale, dans l'intérêt du territoire, de ses habitants et de l'ensemble des parties concernées.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des suites données à cette démarche et des perspectives de reprise du dialogue social.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.

David Lorion