Volcan : la plateforme de lave toujours interdite d’accès

À la suite de la dernière éruption du Piton de la Fournaise, une plateforme de lave s’est formée en bordure du littoral. Et si les curieux - nombreux pendant ces vacances - seraient amenés à mettre le pied dessus, la préfecture de La Réunion rappelle que son accès est toujours strictement interdit. Elle reste dangereuse et des points chauds dépassant les 250 degrés sont encore présents (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Des craquelures au-dessus des tunnels de laves fragilisent le sol et des fumerolles chaudes persistent en bordure de la plateforme, ce qui la rend toujours dangereuse.

Une signalisation est en place pour rappeler cette interdiction. La préfecture précise : "il est indispensable de la respecter".

"Vous marchez sur une croûte fine et instable. Elle peut céder d’un seul coup" c’est le message que la préfecture diffuse.

En cas d’effondrement, les conséquences peuvent être particulièrement graves : brûlures, chutes ou encore risques d’asphyxie.

- La plateforme formée lors de la dernière éruption s'étend sur 7,3 hectares -

La plateforme formée lors de la dernière éruption au Piton de la Fournaise (13 février-12 avril 2026) couvre désormais une surface de 7,3 hectares au 1er juin. Sa taille a diminué de 11% en raison de la houle et par l'action de l'érosion.

- Une éruption plus longue que la moyenne -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marqué par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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