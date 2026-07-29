Couple retrouvé mort à Saint-Joseph : la piste du suicide se confirme, une plainte pour infractions sexuelles sur mineures avait été déposée contre le défunt

Le mardi 14 juillet 2026, les corps de Daisy Lisador et Joseph Leperlier, un couple de personnes âgées de l'Étang-Salé étaient retrouvés, sans vie, à proximité de leur véhicule, à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Ce mardi 28 juillet 2026, sur le plateau de Réunion La 1ère, la procureure de Saint-Pierre, Élodie Landat, indique que la piste du suicide semble se confirmer après résultats de l'autopsie. Elle révèle également qu'une plainte pour des faits d'infractions sexuelles avait été déposée à l'encontre de Joseph Leperlier, par sa petite-fille et sa fille en juin 2026 (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Après autopsie, "il n'y a pas d'éléments suspects, y compris lors de la découverte des corps", indique la procureure du sud. "Nous avons découvert des courriers de suicide explicatifs et aucun élément suspect au domicile non plus".

"L'hypothèse du suicide est privilégiée mais aucune hypothèse n'a été écartée jusque-là", dit-elle.

Le parquet attend désormais les résultats des analyses toxicologiques. Des médicaments ont été découverts dans le véhicule du couple retrouvé sans vie.

Le couple avait été signalé disparu le 6 juillet 2026. Un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie.

- Une plainte pour infractions sexuelles à l'encontre de Joseph Leperlier -

La procureure de Saint-Pierre révèle également "qu'il y a eu une plainte de la petite-fille de monsieur et de sa fille pour des faits d'infractions sexuelles sur mineurs dénoncées en juin 2026".

Du fait du suicide du mise en cause, "et parce que nous n'avons pas d'autres éléments" l'enquête devrait être close.

Sur Saint-Pierre, 349 procédures de violences sexuelles sur mineurs ont été examinées après la mort de Lyhanna. Élodie Landat, nouvelle procureure de Saint-Pierre, devrait s'entretenir avec le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin fin octobre. Elle réclame un magistrat, un greffier et un attaché de justice supplémentaire pour créer un pôle des mineurs et assurer le suivi des enquêtes.

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