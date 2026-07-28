À la une de ce mercredi : couple mort à Saint-Joseph, plateforme de lave, Jazz dann Port, séisme au Japon, rando vélo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 juillet 2026 : - Couple retrouvé mort à Saint-Joseph : la piste du suicide se confirme, une plainte pour infractions sexuelles déposée à l'encontre de Joseph Leperlier - Volcan : la plateforme de lave toujours interdite d’accès - [Photos - Vidéos] Jazz Dann Port : J-1avant un voyage au rythme des musiques du monde - Séisme au Japon : cinq morts, des personnes toujours piégées dans un centre commercial effondré - Une rando vélo pour découvrir pour découvrir le Territoire de l'Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Le mardi 14 juillet 2026, les corps de Daisy Lisador et Joseph Leperlier, un couple de personnes âgées de l'Étang-Salé étaient retrouvés, sans vie, à proximité de leur véhicule, à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Ce mardi 28 juillet 2026, sur le plateau de Réunion La 1ère, la procureure de Saint-Pierre, Élodie Landat, indique que la piste du suicide semble se confirmer après résultats de l'autopsie. Elle révèle également qu'une plainte pour des faits d'infractions sexuelles avait été déposée à l'encontre de Joseph Leperlier, par sa petite-fille et sa fille en juin 2026.

À la suite de la dernière éruption du Piton de la Fournaise, une plateforme de lave s’est formée en bordure du littoral. Et si les curieux - nombreux pendant ces vacances - seraient amenés à mettre le pied dessus, la préfecture de La Réunion rappelle que son accès est toujours strictement interdit. Elle reste dangereuse et des points chauds dépassant les 250 degrés sont encore présents.

Du 30 juillet au 2 août 2026, Le Port deviendra la capitale du Jazz et des musiques du monde avec la 3ème édition de Jazz Dann Port. Quatre scènes, 41 concerts, dont 31 gratuits, des têtes d'affiches internationales et des artistes réunionnais mise à l'honneur. Le festival entend une nouvelle fois rassembler le public. Organisateurs et artistes promettent une édition placée sous le signe du voyage.

Les secouristes étaient mercredi matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins cinq morts et plus de 100 blessés.

Le dimanche 30 août 2026, le Territoire de l'Ouest invite les Réunionnais à participer à une Rando vélo intercommunale. Gratuit et ouvert à tous les niveaux, cet événement propose une expérience cycliste au cœur des paysages de l'Ouest de l'île. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 août.

Pour ce mercredi 29 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce une nouvelle matinée bien ensoleillée sur toute l'île. Le ciel reste dégagé pour bien commencer la journée. Dans l'après-midi, quelques nuages s'installent dans les hauts, surtout entre Saint-Paul et Le Tampon. Le littoral garde un bel ensoleillement toute la journée.