Lodeom : les dispositifs d’exonération de charges sociales préservés dans le projet de loi de finances 2027

Ce mardi 28 juillet 2026, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a annoncé que les dispositifs d’exonération de charges sociales de la Loi pour le développement économique des Outre-mer (Lodeom) et le régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) seront préservés dans le projet de loi de finances pour 2027 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"C’est un choix clair que nous faisons avec le Premier ministre : celui de la stabilité, de la confiance et du soutien à l’emploi et à l’investissement dans les Outre-mer. Dès mon arrivée, j’ai fait de l’économie une priorité. Je présenterai, dans les prochaines semaines, une feuille de route ambitieuse construite avec l’ensemble des acteurs, pour accompagner durablement la croissance et l’attractivité de ces territoires", a déclaré la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou.

"Cette décision apporte aux entreprises ultramarines la stabilité qu’elles attendaient, et garantit le maintien de deux leviers essentiels au soutien de l’emploi, de l’investissement et du développement économique des territoires", indique le ministère des Outre-mer.

- Améliorer les outils de la Lodeom et du régime d'aide fiscale -

Le contrôleur général des armées Philippe Leyssenne et l’inspecteur général des finances Gilles Lara-Adelaide avaient été missionnés par le gouvernement en avril 2026 afin d’évaluer la LODEOM et le RAFIP. Remis au Gouvernement, leur rapport formule plusieurs propositions visant à simplifier ces dispositifs et à en améliorer l’efficacité.

Les conclusions de cette mission nourriront les travaux qui s’engageront à la rentrée, en lien avec les acteurs concernés et à la lumière des récents rapports parlementaires consacrés aux exonérations de charges sociales.

Cette réflexion s’inscrira dans un cadre désormais clarifié : celui du maintien de la LODEOM et du RAFIP dans le projet de loi de finances pour 2027.

Pour rappel, l'Assemblée nationale avait voté le vendredi 7 novembre 2025 en faveur de la suppression du coup de rabot prévu sur le dispositif LODEOM (Loi pour l'Ouverture et le Développement Économique de l'Outre-Mer) dans le projet de loi de finances 2026.

- La Lodeom concerne près de 30.000 entreprises à La Réunion -

À La Réunion, ce dispositif jugé vital pour la compétitivité des entreprises et la sauvegarde de l’emploi dans l’île concerne directement près de 30.000 entreprises et 120.000 emplois.

"Venir toucher aux outils qui permettent de créer de la compétitivité, de l'emploi, garantir la formation de nos jeunes sur un territoire avec 17,5% de chômage, c'est une aberration", avait dénoncé Pierrick Robert, président de la CCIR.

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