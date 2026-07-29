Reprise des frappes au Moyen-Orient, le pétrole repart à la hausse

Les frappes au Moyen-Orient ont repris mercredi après une accalmie de plusieurs jours, l'armée américaine annonçant avoir intercepté des missiles iraniens, puis lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, provoquant un nouveau bond des prix du pétrole.

"Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak", a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.

Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a confirmé ces frappes conjointes contre "des milices terroristes loyales à l'Iran", accusées d'avoir tenté d'attaquer à l'aide de drones des installations pétrolières dans l'est du royaume.

L'Arabie saoudite avait déjà fait état d'attaques similaires lundi, appelant l'Irak à empêcher que son territoire soit utilisé pour lancer des opérations contre lui. Le gouvernement irakien a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais la "Résistance islamique en Irak", qui rassemble des groupes pro-iraniens, a nié toute implication.

Le Centcom a également affirmé avoir "intercepté avec succès" des missiles tirés par l'Iran "dans le cadre d'une tentative d'attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient", sans préciser où cela avait eu lieu. Téhéran n'a pas confirmé dans l'immédiat avoir mené d'attaque contre les Etats-Unis.

Ce regain de violences a provoqué un rebond des cours du pétrole. Vers 01H55 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain grimpait de 4,72% à 83,00 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 4,70% à 88,04 dollars.

Mercredi, selon l'agence de presse iranienne Tasnim, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir frappé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit stratégique d'Ormuz. Les trois navires auraient ignoré les avertissements des forces navales des Gardiens en poursuivant leur route, selon la même source.

La veille, les Houthis du Yémen avaient affirmé avoir visé à l'aide de missiles balistiques un pétrolier saoudien en mer Rouge, accusant le navire d'avoir "violé le blocus naval" que les rebelles soutenus par l'Iran disent avoir imposé au royaume.

- Trump reçoit Netanyahu -

Le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis s'est récemment étendu à un front resté relativement calme depuis 2022, entre les Houthis et l'Arabie saoudite, qui soutient militairement le gouvernement yéménite opposé aux rebelles.

Le président américain Donald Trump a reçu mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la première rencontre entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"J'ai eu une très bonne réunion! Evidemment, de nombreux sujets importants ont été abordés", s'est contenté d'écrire M. Trump sur son réseau social Truth. Dans une vidéo diffusée après la réunion, M. Netanyahu a lui assuré avoir eu "la meilleure des conversations" avec M. Trump, notamment sur leur "objectif commun: s'assurer que l'Iran ne se dote pas d'armes nucléaires".

Pour autant, l'entretien à huis clos, qui a duré environ une heure et demie et à l'issue duquel les participants n'ont eu aucun échange avec la presse, ne dissipe pas l'impression de divergences entre eux.

Israël, qui avait lancé conjointement avec les Etats-Unis l'offensive sur Téhéran le 28 février ayant déclenché la guerre régionale, n'a pas pris part à la dernière vague d'affrontements en juillet.

La visite à Washington de M. Netanyahu intervient alors que le Premier ministre brigue un nouveau mandat aux législatives du 27 octobre, les derniers sondages le donnant en difficulté.

Les relations entre MM. Trump et Netanyahu s'étaient fortement dégradées en avril, lors des négociations sur un premier cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, Donald Trump s'en prenant alors vertement à son allié israélien, accusé de faire obstacle aux efforts diplomatiques.



AFP