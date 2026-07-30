Saint-Denis : la mairie mobilise 9 millions d'euros et embauche 350 agents pour compenser le désengagement de l'Etat sur les PEC

Face à la baisse des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) qui affecte l'ensemble des communes de l'île, la ville de Saint-Denis expose ce jeudi 30 juillet sa réorganisation pour la prochaine rentrée. Les nouveaux moyens mobilisés pour garantir l'accueil des élèves ont été détaillés à l'occasion d'une conférence de presse. Ericka Bareigts a annoncé 9 millions d'euros pour embaucher 350 agents en août. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)