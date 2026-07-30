TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Paul : le Cap Lahoussaye rouvert à la circulation

  • Publié le 30 juillet 2026 à 17:10
  • Actualisé le 30 juillet 2026 à 17:13
route du cap la Houssaye

Sur la RN1A à Saint Paul, la route est rouverte à la circulation au niveau du Cap Lahoussaye. Pour rappel, elle sera de nouveau fermée, du lundi 3 août à 6h au jeudi 6 août à 19h. "Ces travaux de réparation et de changement de grillages sont programmés jusqu'au jeudi 13 août, avec une fermeture permanente entre le cimetière Marin et Boucan Canot, hors vendredis et week-ends", rappelle le CRGT. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inforoutes, Saint-Paul

guest
0 Commentaires