Saint-Paul : le Cap Lahoussaye rouvert à la circulation

Sur la RN1A à Saint Paul, la route est rouverte à la circulation au niveau du Cap Lahoussaye. Pour rappel, elle sera de nouveau fermée, du lundi 3 août à 6h au jeudi 6 août à 19h. "Ces travaux de réparation et de changement de grillages sont programmés jusqu'au jeudi 13 août, avec une fermeture permanente entre le cimetière Marin et Boucan Canot, hors vendredis et week-ends", rappelle le CRGT. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)