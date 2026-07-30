Saint-Gilles : une tortue retrouvée morte, probablement tuée par un harpon

Une tortue verte juvénile de 12 kg a été retrouvée morte à 12h30 ce jeudi 30 juillet 2026 au port de Saint-Gilles. Récupérée par le club de plongée "Coco Boat" alors qu'elle flottait en surface au large des brisants, elle "présente un bon état d'embonpoint, mais un impact au niveau de la jonction de la 4ème vertébrale et 3ème costale gauche et au niveau de l'aine qui pourraient être dus à une flèche de fusil harpon ayant traversé la tortue au niveau des reins", explique Kélonia (Photo Kélonia)

"Cette tortue est connue de TORSOOI, notre base de données de photo-identification. Elle avait été identifiée fin novembre 2023 et baptisée Nabila, mais n'avait été signalée qu'une seule fois après ça, à mi-juillet de cette année", explique le centre de soin.

C'est la seconde tortue récupérée morte par le Centre de soins de Kélonia, après celle de Saint-Rose il y a quelques jours.

"Les tortues marines sont des espèces protégées, mais elles sont toujours victimes des activités humaines : collisions avec les bateaux rapides, pêche accidentelle ou intentionnelle, pollution plastique...", déplore Kélonia.

Le Centre de soins récupère entre 30 et 40 tortues chaque année, dont 20% arrivent mortes ou ne survivent pas à leurs blessures.