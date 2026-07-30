Prix des carburants : le gazole augmente, le sans-plomb baisse, la bonbonne de gaz reste stable

(Actualisé) Bonne ou mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Tout dépend de si vous roulez au sans-plomb ou au gazole. Dès ce samedi 1er août 2026, le sans-plomb baisse de 4 centimes et passe à 1,78 euros, tandis que le gazole prend 2 centimes et sera au prix de 1,55 euros. La bouteille de gaz reste stable à 18 euros la bonbonne grâce à l'aide de la Région Réunion (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ainsi, à compter du 1er août 2026, les prix maximums applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

Comme chaque mois, les prix des carburants sont calculés à partir de la moyenne des cotations internationales observées sur une période de 15 jours ouvrés, ainsi que d’autres paramètres, notamment l’évolution du taux de change entre l’euro et le dollar.

Sur les marchés internationaux, les cours des produits pétroliers ont évolué de manière contrastée en juillet : alors que les cours étaient restés relativement contenus après leur forte baisse de juin, le marché s’est nettement tendu à partir de la mi-juillet.

Ces tensions, intervenant dans un marché déjà contraint, ont été accentuées par la reprise des hostilités au Moyen-Orient et les craintes sur la sécurité des approvisionnements et des flux maritimes.

- L’évolution des cotations -

Le graphique ci-après montre l’évolution des prix du supercarburant et du gazole au cours des 4 dernières années :





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