[Photos] Saint-Denis : le bassin historique de l'ancien cinéma Ritz ne sera pas restauré, il a été définitivement enterré

Nous vous révélions ce samedi 25 juillet 2026 : sous le chantier de démolition de l'ancien cinéma Ritz à Saint-Denis, se nichait un trésor caché, un bassin historique datant d'au moins un siècle. Depuis ce mardi 28 juillet, ce vestige d'un ancien hôtel de voyageurs a commencé à être recouvert par un amas de terre et de pierres. Ce jeudi, il n'y a plus aucune trace visible de ce trésor. L'enfouissement a officiellement rejeté dans l'oubli ce bassin "sans véritable intérêt" selon la préfecture de La Réunion (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur nos réseaux sociaux pourtant, vous avez été nombreux à prôner la conservation de ce bassin, daté entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle.

"Ce patrimoine doit être restauré, tous comme le lazaret et autres monuments historiques", écrivait Pascal.

Pour Marie Ah-Fane, "pourquoi ne pas le garder et l'insérer dans le nouveau contexte. Tout est possible de nos jours. Un bassin est toujours accueillant et donne une touche de fraîcheur".

Mais pour la préfecture de La Réunion - qui a organisé les fouilles sous la direction de Bertrand Ducournau de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), "au vu de l'intérêt du site, il n'y aura pas de fouilles archéologiques complémentaires. Ce vestige est sans véritable intérêt scientifique ou patrimonial".

Tant pis donc pour ce bassin qui a sans doute été apprécié des voyageurs de passage dans l'hôtel lui aussi disparu.

- Le chantier a repris, un sous-sol devrait recouvrir le bassin historique -

Après la décision de la préfecture de ne pas poursuivre les fouilles, le chantier de la résidence "Le Lincoln" à repris. Depuis mardi, un tractopelle est sur place, tassant la terre, remuant les pierres, enfouissant les souvenirs. En lieu et place du bassin, devrait être construit le futur sous-sol de la résidence "Le Lincoln".

Un complexe immobilier avec onze appartements allant du T2 au T4 qui remplacera l'historique cinéma Ritz qui après avoir remplacé l'ancien hotel, a fermé ss portes le 11 mai 2022 lors de l'ouverture du Cinépalmes.

La résidence devrait être livrée à la mi-2027.

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