Handball : l'équipe masculine de La Cressonnière championne de France, l'équipe féminine vice-championne, la ville de Saint-André leur rend hommage

Ce samedi 13 juin 2026, les handballeurs de la Cressonnière ont été sacrés champions de France à Colombes. Dans un communiqué, le maire de la ville, Joé Bédier, félicite les joueurs "Aujourd'hui, c'est toute une ville qui célèbre ses champions !" La ville salue également les performances de l'équipe féminine, sacrée vice-championne de France de handball. "Le Case de la Cressonnière est une immense fierté pour notre ville. À travers ses résultats, il transmet à notre jeunesse des valeurs essentielles de respect, de solidarité, de travail et de dépassement de soi", souligne Joé Bédier. (Photos : ville de Saint-André)

C'est à la seconde mi-temps que les joueurs réunionnais ont fait la différence lors de la finale du championnat de France de Handball à Colombes. Ils affrontaient Le Chesnay, l'équipe adverse qui n'a pas démérité avec un score final de 29 à 34 pour La Réunion.

Pour la ville de Saint-André, la victoire des équipes masculine et féminine est la preuve de l'excellence dont sont capables les saint-andréens.

"En l'espace de quelques semaines, le club saint-andréen a conquis trois titres majeurs : Champion de La Réunion, Champion Ultramarin et Champion de France de Nationale 2. Une performance exceptionnelle qui place le CASE Cressonnière parmi les références du handball français et fait rayonner" écrit la ville dont sont originaire les handballeurs.

- La Réunion terre de Champions -

"Cette réussite est celle de toute une famille. Celle des joueurs et des joueuses, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, mais aussi des parents, des proches et des supporters qui accompagnent le club avec passion et fidélité depuis de nombreuses années.

Le parcours remarquable des Lionnes, vice-championnes de France de Nationale 2, mérite également d'être salué. Par leur engagement et leur détermination, elles ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de la ville.

"Derrière ces trophées, il y a des heures d'entraînement, des sacrifices, de l'engagement et surtout une formidable aventure humaine. Le Case de la Cressonnière est une immense fierté pour notre ville. À travers ses résultats, il transmet à notre jeunesse des valeurs essentielles de respect, de solidarité, de travail et de dépassement de soi", souligne Joé Bédier.

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