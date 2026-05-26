[Photos - Vidéo] Téléphone au volant : une opération de contrôle menée à Saint-André avant le durcissement des sanctions

À quelques jours de l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions à La Réunion, les forces de l'ordre mènent ce mardi soir 26 mai 2026, une opération de contrôle ciblée à Saint-André. Le but : lutter contre l'usage du téléphone au volant. Une infraction que l'État considère comme l'un des principaux facteurs de distraction sur les routes. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Police et représentants de l'État sont mobilisés ce mardi soir à Saint-André, à l'occasion d'une opération de contrôle dédiée à la lutte contre l'utilisation du téléphone portable au volant. Organisée en présence du sous-préfet de Saint-Benoît, Fabrice Bonicel, et du sous-préfet et directeur de cabinet, Vincent Bernard-Lafoucrière, cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité routière annoncé par la préfecture. Écoutez.

Lire aussi - Utiliser son téléphone au volant sanctionné par une suspension du permis dès le mois de juin à La Réunion

Pour rappel, "en 2025, près de 9.000 infractions pour usage du téléphone au volant ont été relevées par les forces de l’ordre sur le territoire", précise la préfecture dans un communiqué. "Cette infraction constitue aujourd’hui l’un des principaux facteurs de distraction des conducteurs et représente un risque majeur pour la sécurité routière".

- Entrée en vigueur le 1er juin -

Comme annoncé par le préfet de La Réunion le mardi 28 avril dernier, un arrêté préfectoral entrera en vigueur à compter du 1er juin prochain et entraînera la suspension administrative du permis de conduire en cas d’utilisation du téléphone portable au volant.

Une mesure destinée, selon la préfecture, à "prévenir les comportements à risques et à renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route".

vg / www.imazpress.com / [email protected]