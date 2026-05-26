À retenir ce soir : croisiériste décédé, prix à la consommation, accident mortel en Belgique, interpellations à Bras Fusil et trafic de dou

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 26 mai 2026 : - [Photos] Le Port : décès d'un passager sur un bateau de croisière, la piste infectieuse écartée selon la préfecture - En avril 2026 à La Réunion, l’envolée des prix des carburants fait grimper les prix à la consommation - Un car scolaire percuté par un train en Belgique, plusieurs morts - Tirs à Bras-Fusil : trois personnes interpellées dans une affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs - Trafic de stupéfiants à Saint-Louis : un couple impliqué dans la revente de dou écope de 3 ans à 18 mois de prison

Un passager allemand est décédé à bord du paquebot Mein Schiff 6 qui fait actuellement escale au Port. Les services de la préfecture indiquent que "les investigations du contrôle sanitaire aux frontières permettent d’écarter l’hypothèse d’une maladie infectieuse. Tout risque pour la population est donc écarté." Selon nos informations, le croisiériste serait décédé de mort naturelle.

En avril 2026, l’indice des prix à la consommation augmente de 1,7 % à La Réunion, après avoir augmenté de 0,6 % en février indique ce mardi 26 mai 2026 l'Insee. Les prix de l’énergie croissent très fortement suite à l’envolée des prix des carburants, et portent l’essentiel de la hausse des prix. Les prix des services augmentent aussi, particulièrement ceux des services de transports. Les prix des produits alimentaires, des produits manufacturés et du tabac sont stables en avril.

Un car scolaire, transportant des enfants, a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, un choc "excessivement violent" qui a fait plusieurs morts, a appris l’AFP de sources concordantes.

Selon nos informations, trois interpellations ont eu lieu dans l'affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs qui a secoué le quartier de Bras-Fusil. Dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai 2026, des tirs ont retenti dans un immeuble de Bras-Fusil à Saint-Benoît. "Une victime sans pronostic vital engagé" était à déplorer, indiquait le parquet, qui n'a pas détaillé les circonstances de cet incident.

Interpellé à Saint-Louis le vendredi 3 avril 2026, un couple a comparu le 22 mai dernier devant le tribunal correctionnel dans une affaire de trafic de "dou". Placé en garde à vue, le couple a été présenté au magistrat de permanence et convoqué devant le tribunal correctionnel. Ils écopent de 3 ans à 18 mois d'emprisonnement, dont une partie ferme avec maintien en détention pour l’un des mis en cause et du sursis uniquement pour la seconde personne. Les revenus de leur trafic et un bien immobilier d'une valeur de 200.000 euros leur a été confisqué.