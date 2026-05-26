Trafic de stupéfiants à Saint-Louis : un couple impliqué dans la revente de dou écope de 3 ans à 18 mois de prison

Interpellé à Saint-Louis le vendredi 3 avril 2026, un couple a comparu le 22 mai dernier devant le tribunal correctionnel dans une affaire de trafic de "dou". Placé en garde à vue, le couple a été présenté au magistrat de permanence et convoqué devant le tribunal correctionnel. Ils écopent de 3 ans à 18 mois d'emprisonnement, dont une partie ferme avec maintien en détention pour l’un des mis en cause et du sursis uniquement pour la seconde personne. Les revenus de leur trafic et un bien immobilier d'une valeur de 200.000 euros leur a été confisqué.

Ce couple était impliqué dans la revente de stupéfiants de type "dou", "une drogue de synthèse particulièrement destructrice et addictive vendue entre 150 et 200 euros le gramme, alimente des réseaux locaux et met la santé des consommateurs en danger" indiquent les forces de l’ordre.

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