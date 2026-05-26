Les assistants d'éducation dénoncent la précarité de leur emploi et se mobilisent le 2 juin

À l'appel de l'intersyndicale nationale, les Assistants d'Éducation (AED) se mobiliseront le mardi 2 juin 2026 pour dénoncer "la dégradation continue de leurs conditions de travail et exiger une revalorisation salariale à la hauteur de leurs missions". (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Réunis en intersyndicale les assistants d'éducation ​affirment être des piliers invisibles de leur collèges et lycées.

"Pourtant, malgré leur rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements et à la sécurité des élèves, la précarité reste leur quotidien. Face au manque de reconnaissance institutionnelle, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation" peut-on lire dans un communiqué.

​Voici les revendications principales des AED :

- la création des postes et recrutement des assistant·es d’éducation pour répondre aux

besoins,

- la création d’une grille salariale nationale qui permette une revalorisation des AED,

- l’accès à une formation initiale et continue, sur temps de service,

- un droit effectif à la mobilité,

- un examen des non renouvellements en CCP.

Afin de porter directement ces exigences urgentes, l'intersyndicale a d'ores et déjà déposé une demande officielle d'audience auprès du Recteur de La Réunion.

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