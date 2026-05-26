Festival International des Chefs Créoles : 1.200 visiteurs pour une première édition fondatrice pour les savoir-faire créoles

L’Institut International de la Gastronomie Créole (IIGC) a clôturé ce week-end, au MOCA de Saint-Denis, la première édition du Sommet & Festival International des Chefs Créoles (SFICC). Cet événement a permis de réunir les acteurs de la gastronomie, de la formation et de la diplomatie autour d'un objectif commun : la valorisation des patrimoines culinaires créoles.

Avec plus de 1.200 visiteurs accueillis sur deux jours, la manifestation a rencontré son public à travers des formats variés : démonstrations culinaires, conférences débats "Ronkozé" et marché de producteurs.

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Le sommet a bénéficié d'un écho international significatif, marqué notamment par la présence de V. Sheree Williams (États-Unis), directrice de la publication Cuisine Noir. Cette participation a permis d'engager un dialogue entre les terroirs de l'océan Indien et les cultures culinaires des diasporas créoles à travers le monde.

- Coopération régionale et transmission -

La dimension régionale de l’événement a été portée par la présence de chefs de référence venus de Maurice (Nizam Peeroo, Thierry St-Mart), de Madagascar (Lalaina Ravelomanana) et des Seychelles.

Aux côtés du parrain de l'édition, le chef Marcel Ravin, ces experts ont témoigné de la vitalité et de l'exigence des savoir-faire créoles.

Le sommet a également été honoré par la présence d’Alain Saint-Ange, ancien ministre du Tourisme des Seychelles et actuel ambassadeur, soulignant l'importance de la gastronomie dans la coopération insulaire et le rayonnement touristique des territoires.

- La cuisine créole : un levier de développement économique, culturel et éducatif -

Pour l’IIGC, cette première édition démontre que la cuisine créole constitue un levier de développement économique, culturel et éducatif. La Réunion confirme ainsi sa capacité à fédérer les expertises internationales autour de cette thématique d'avenir.

Ce protocole engage les signataires dans un travail de structuration de la filière, avec pour objectif la

création d'une certification professionnelle dédiée à la cuisine créole.

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Une première cohorte d’apprenants est envisagée dès la rentrée de septembre 2026, marquant le passage d'une transmission familiale à un cadre pédagogique reconnu.

L'un des points marquants de ce sommet a été la signature, le samedi 23 mai, d'une lettre d'intention entre la Région Réunion, la CCIR, le Rectorat de La Réunion et l’IIGC.

- À propos de l’IIGC -

L’Institut International de la Gastronomie Créole (IIGC) est une association internationale à but non lucratif fondée à Saint-Denis de La Réunion. Sa mission est de rassembler, transmettre et faire rayonner la richesse culinaire et culturelle issue du métissage créole.

L’IIGC agit autour de trois piliers : la formation et la transmission, la reconnaissance patrimoniale, et le rayonnement international de la cuisine créole.