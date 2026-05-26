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Tirs à Bras-Fusil : trois personnes interpellées dans une affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs

  • Publié le 26 mai 2026 à 17:23
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 17:36
Gendarmerie

Selon nos informations, trois interpellations ont eu lieu dans l'affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs qui a secoué le quartier de Bras-Fusil. Dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai 2026, des tirs ont retenti dans un immeuble de Bras-Fusil à Saint-Benoît. "Une victime sans pronostic vital engagé" était à déplorer, indiquait le parquet, qui n'a pas détaillé les circonstances de cet incident. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

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Faits-divers, Saint-Benoît, Bras-Fusil

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