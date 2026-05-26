Tirs à Bras-Fusil : trois personnes interpellées dans une affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs

Selon nos informations, trois interpellations ont eu lieu dans l'affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs qui a secoué le quartier de Bras-Fusil. Dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai 2026, des tirs ont retenti dans un immeuble de Bras-Fusil à Saint-Benoît. "Une victime sans pronostic vital engagé" était à déplorer, indiquait le parquet, qui n'a pas détaillé les circonstances de cet incident. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

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