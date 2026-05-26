Département : retard exceptionnel dans la distribution des chèques APA Gramounes

Ce mardi 26 mai 2026, le Département informe les bénéficiaires du dispositif Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) Gramounes qu’un retard exceptionnel affecte actuellement la distribution des chèques destinés au paiement de la prestation et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) du mois de mai. Nous publions le communiqué du conseil départemental, ci-dessous : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.iamzpress.com)

La distribution des chèques débutera à compter du 28 mai prochain.

Face à cette situation, les services du Département sont pleinement mobilisés afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des bénéficiaires et répondre aux interrogations des usagers. Pour toute information complémentaire, les bénéficiaires peuvent contacter le : 0262 90 35 55

Le Département encourage également les usagers à privilégier le recours au chèque CESU dématérialisé, qui permet de limiter les contraintes liées aux délais d’acheminement postal et de sécuriser davantage les paiements.

Le Département remercie les bénéficiaires et les intervenants à domicile pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle.