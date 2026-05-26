En avril 2026 à La Réunion, l’envolée des prix des carburants fait grimper les prix à la consommation

En avril 2026, l’indice des prix à la consommation augmente de 1,7 % à La Réunion, après avoir augmenté de 0,6 % en février indique ce mardi 26 mai 2026 l'Insee. Les prix de l’énergie croissent très fortement suite à l’envolée des prix des carburants, et portent l’essentiel de la hausse des prix. Les prix des services augmentent aussi, particulièrement ceux des services de transports. Les prix des produits alimentaires, des produits manufacturés et du tabac sont stables en avril (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En avril, les prix de l’énergie augmentent très fortement, ceux des services croissent également. Les prix de l’alimentation, des

produits manufacturés et du tabac sont stables. Au niveau national, en avril, l’indice des prix à la consommation croît de 1,0 % sur un mois, comme en mars.

- L’envolée des prix des carburants porte l’essentiel de la hausse des prix -

Les tarifs de l’énergie augmentent très fortement en avril à La Réunion (+23,3 %) suite à la flambée des prix des produits pétroliers (+33,3 %) dans un contexte international tendu. En mars, l’île avait été préservée de l’envolée des prix des produits pétroliers (+2,1 % contre +17,1 % en France) du fait des tarifs administrés sur l’île, applicables au 1er mars et valables pour le mois entier.

En avril, le prix du litre de gazole augmente de 52 centimes et celui du supercarburant de 42 centimes. Le prix de la bouteille de gaz est stable à 18 euros avec les aides locales, et les tarifs de l’électricité sont stables également.

Au niveau national, les prix des produits pétroliers augmentent encore en avril (+8,2 %).

Pour le mois de mai 2026, le prix du sans-plomb a baissé de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil a augmenté de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre.

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- En avril 2026 à La Réunion, les prix à la consommation augmentent -

En avril, les prix des services croissent de 0,3 %. Les prix des services de transports augmentent tout particulièrement (+11,5 % après +10,5 % en mars), du fait de la hausse des prix du transport aérien. Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères (+0,2 %) et des services de santé (+0,4 %) croissent dans une moindre mesure. Les prix des services de communications sont stables et ceux des autres services reculent de 0,3 %.

Les prix des produits alimentaires sont stables en avril après trois mois de hausse. Cette stabilité des prix concerne aussi bien les produits frais que les autres produits alimentaires.

En avril, les prix des produits manufacturés sont également stables. Les prix des produits de santé reculent de 0,4 %. Les prix de l’habillement et chaussures sont stables, comme ceux des autres produits manufacturés qui représentent 69 % de la consommation des ménages en produits manufacturés.

- Sur un an, entre avril 2025 et avril 2026, les prix augmentent de 1,2 % à La Réunion -

Sur un an, entre avril 2025 et avril 2026, les prix à la consommation augmentent de 1,2 % à La Réunion, après trois mois de stabilité. Au niveau national, l’inflation est plus élevée sur un an (+2,2 % en avril) et est supérieure à celle du mois de mars (+1,7 %).

La reprise de l’inflation sur un an à La Réunion est portée majoritairement par les prix de l’énergie, puis par ceux des services et dans une bien moindre mesure par ceux du tabac. En revanche, les prix de l’alimentation et des produits manufacturés reculent sur un an.

Sur un an, les prix de l’énergie bondissent de 21,6 % à La Réunion (+14,3 % en France). Cette hausse est liée à celle des prix des produits pétroliers (+33,0 %) alors que ceux de l’électricité reculent (-2,4 %). Au niveau national, sur un an, les prix de l’électricité reculent aussi (-1,0 %), et ceux des produits pétroliers augmentent dans des proportions similaires à La Réunion (+31,4 %).

En avril, les prix des services augmentent de 0,8 % sur un an à La Réunion (+1,8 % au niveau national). Les services pèsent pour 46 % de la consommation des ménages réunionnais. Alors que les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères et des services de santé reculent sur un an (-1,8 %) et que ceux des services de santé sont stables, les prix des services de transports augmentent de 7,6 %. Les prix des services de communications augmentent aussi (+0,4 %), tout comme ceux des autres services (+1,8 %).

Les prix des produits alimentaires reculent de 2,9 % sur un an à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,2 % au niveau national. L’alimentation pèse pour 17 % dans le budget des ménages réunionnais. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 1,0 % sur un an à La Réunion, comme en France (+1,2 %). En revanche, les prix des produits frais (fruits, légumes et poissons frais) reculent nettement sur un an sur l’île (-21,4 %) : en mars comme en avril 2025, ils avaient fortement augmenté suite au passage du cyclone Garance. Au niveau national, en avril, les prix des produits frais augmentent sur un an (+1,9 %).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en avril à La Réunion (-0,3 %), un peu moins qu’au niveau national (-0,6 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,5 %, alors qu’ils reculent en France (-0,2 %). Les prix des produits de santé se replient de 1,9 % à La Réunion (-3,2 % en France). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés reculent de 0,3 % à La Réunion (-0,1 % en France).

Les prix du tabac augmentent de 4,8 % sur un an à La Réunion (+3,2 % en France).

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