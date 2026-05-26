A’Venir Fayard : un espace d'expression pour les jeunes des quartiers de Saint-André

La Mission Locale Est, en partenariat avec la ville de Saint-André, France Travail, France Services Fayard et le CLSPD, organise ce mardi 26 mai 2026 le relais A’Venir Fayard. Une journée d’animation sportive, culturelle et citoyenne destinée aux jeunes des quartiers Fayard, Petit Bazar et Chemin du Centre (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet événement vise à aller directement à la rencontre des jeunes les plus éloigné·e·s des dispositifs d’accompagnement et de l’insertion professionnelle.

L’action vise prioritairement les jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas inscrit·e·s dans des parcours d’accompagnement. Objectif : attirer des jeunes éloigner de la structure.

Magalie Budel est la directrice de la Mission Locale Est, elle nous raconte : "Il y a de la musique, du sport, des questions pour l'insertion et au bout du challenge, ceux qui auront gagné pourront avoir une bourse projet pour les faire avancer dans leur parcours d'installation professionnelle. Donc l'idée c'est vraiment de dire à des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans nos structures, venez, on a des choses à vous proposer, des formations, des emplois". Écoutez.

- Un espace d'expression pour les jeunes des quartiers de Saint-André -

À travers des activités ludiques, sportives et des espaces d’expression, cette action a pour ambition de favoriser le dialogue, l’écoute, valoriser la compétence des jeunes, leur faire découvrir les dispositifs d’accompagnement, rencontrer des professionnel·le·s de l’insertion.

Que "les jeunes puissent devenir acteur·rice·s du changement dans leur quartier", explique la Mission locale de l'Est de La Réunion.

Le Relais A’Venir Fayard souhaite également mettre en lumière les initiatives locales et les jeunes moteurs capables de mobiliser leur entourage.

- À Saint-André, des jeunes aux destins complexes -

Pour la Mission locale de l'Est de La Réunion, de nombreux jeunes expriment une volonté d’agir pour améliorer l’image de leur quartier et construire leur avenir.

Pour France Travail, l'objectif est de faire naître des vocations ou au moins des interrogations afin de pousser faire l'insertion le maximum de jeunes issus des cinq quartiers prioritaires de la ville.

"Depuis quelques années, avec la mairie de Saint-André, on travaille sur des actions de proximité pour aller au cœur des quartiers et que ces demandeurs d'emploi viennent rencontrer les institutions générales qui sont là : peut-être qu'ils n'osent pas pousser la porte, et on est au plus près de chez eux". Écoutez.

Mais certains freins persistent. Les jeunes des quartiers Fayard, Petit Bazar et Chemin du Centre connaissent des réalités sociales complexes entre précarité, difficultés d’accès à l’emploi, problématiques de mobilité, sentiment d’éloignement des institutions et parfois violences urbaines.

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