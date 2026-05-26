Fortes chaleurs : le gouvernement évoque "sept décès" dont cinq noyades en France

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a évoqué mardi "sept décès" dont "au moins cinq noyades" liés à l’épisode de fortes chaleurs qui traverse la France ces derniers jours.
"Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’il y aurait sept décès liés directement ou indirectement à la chaleur", a déclaré Maud Bregeon sur TF1, rappelant que "tout ça méritera d’être précisé à la fin de l’épisode que l’on connaît aujourd’hui".
Le cabinet de la porte-parole a précisé à l’AFP que deux personnes s’étaient noyées en Gironde, une dans la Marne, une en Seine-et-Marne et une dans le Maine-et-Loire.
Deux autres personnes sont mortes lors d’une pratique sportive à Paris et dans la métropole de Lyon.
L’épisode de fortes chaleurs se poursuit: huit départements de l’ouest de la France sont entrés mardi en vigilance orange canicule, une première pour un mois de mai.
AFP
qui arrête de nous pomper l'air dés qu'il fait chaud