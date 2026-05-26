Fortes chaleurs : le gouvernement évoque "sept décès" dont cinq noyades en France

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a évoqué mardi "sept décès" dont "au moins cinq noyades" liés à l’épisode de fortes chaleurs qui traverse la France ces derniers jours.

"Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’il y aurait sept décès liés directement ou indirectement à la chaleur", a déclaré Maud Bregeon sur TF1, rappelant que "tout ça méritera d’être précisé à la fin de l’épisode que l’on connaît aujourd’hui".

Le cabinet de la porte-parole a précisé à l’AFP que deux personnes s’étaient noyées en Gironde, une dans la Marne, une en Seine-et-Marne et une dans le Maine-et-Loire.

Deux autres personnes sont mortes lors d’une pratique sportive à Paris et dans la métropole de Lyon.

L’épisode de fortes chaleurs se poursuit: huit départements de l’ouest de la France sont entrés mardi en vigilance orange canicule, une première pour un mois de mai.

AFP