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Fortes chaleurs : le gouvernement évoque "sept décès" dont cinq noyades en France

  • Publié le 26 mai 2026 à 10:54
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 10:56
Une femme remplit un gobelet d'eau à une fontaine publique du quartier Montparnasse à Paris, le 25 mai 2026, alors que Météo-France a placé la capitale en alerte jaune face à une vague de chaleur exceptionnellement précoce

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a évoqué mardi "sept décès" dont "au moins cinq noyades" liés à l’épisode de fortes chaleurs qui traverse la France ces derniers jours.

"Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’il y aurait sept décès liés directement ou indirectement à la chaleur", a déclaré Maud Bregeon sur TF1, rappelant que "tout ça méritera d’être précisé à la fin de l’épisode que l’on connaît aujourd’hui".

Le cabinet de la porte-parole a précisé à l’AFP que deux personnes s’étaient noyées en Gironde, une dans la Marne, une en Seine-et-Marne et une dans le Maine-et-Loire.

Deux autres personnes sont mortes lors d’une pratique sportive à Paris et dans la métropole de Lyon.

L’épisode de fortes chaleurs se poursuit: huit départements de l’ouest de la France sont entrés mardi en vigilance orange canicule, une première pour un mois de mai.

AFP

AFP

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1 Commentaires
baraeric
baraeric
1 heure

qui arrête de nous pomper l'air dés qu'il fait chaud

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