Assistants et accueillants familiaux du Département en grève, ils demandent de meilleures conditions de travail

Ce mardi 26 mai 2026, le Syndicat des assistants maternels, assistants familiaux et accueillants familiaux (SAMFFA 974) a appelé à la grève dès 8 heures devant les locaux du Conseil Départemental de La Réunion. Il réclame une amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariés (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Reçu ce vendredi 22 mai 2026 par le Département, "aucun engagement ni aucune proposition n'a été faite", dénonce Marie Lebon, secrétaire générale du Samffa 974.

Ce mardi 26 mai, "on coupe tout, sauf urgence médicale". "Nos cotisations sont illégales, notre salaire est amputé, nos droits ignorés. On ne fait pas de bénévolat", lance Marie Lebon.

- Le syndicat des assistants familiaux dénonce des "cotisations sociales non conformes" -

Le syndicat dénonce des "cotisations sociales non conforme au régime de la Direction générale de la cotisation sociale (DGCS)".

"Le Département applique le régime général, ce qui est totalement contraire aux textes nationaux", peste Marie Lebon.

"Cela a pour conséquence une perte de 250 à 1.000 euros net par mois", explique-t-elle avec des cotisations sociales "anormalement élevées de l'ordre de 358 à 1.500 euros".

Une "absence de mise en conformité" dénoncée par le Samffa 974, "malgré des alertes répétées depuis plusieurs mois".

Des cotisations que les assistants familiaux jugent "trop élevées avec un net fiscal gonflé et des erreurs récurrentes dans les déclarations PASRAU (prélèvement à la source pour les revenus autres)".

Ils réclament "l’application immédiate du régime social spécifique DGCS, obligatoire pour les assistants familiaux, la correction des cotisations sociales, la mise en conformité des bulletins de salaire, la régularisation des erreurs passées et une position écrite et officielle du Département sur les échanges qu’il affirme avoir eus avec la DGCS".

- Les assistants familiaux de La Réunion réclament une revalorisation des salaires -

Le syndicat appelle également à une revalorisation immédiate des salaires et à la fin des salaires en dessous du SMIC.

À l'heure où le prix des carburants est en hausse et malgré les aides annoncées par le Département et le gouvernement, les assistants familiaux – écartés de l'aide du Conseil départemental – demande "une prise en charge réelle des kilomètres et du carburant".

"Ce que l'on demande, c'est une négociation sérieuse avec les employeurs pour mettre fin au mépris et à l’immobilisme", conclut Marie Lebon.

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