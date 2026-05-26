[Vidéos] Cap Sacré-Cœur : la Cour d'appel va renvoyer le procès d'Olivier Hoarau

(Actualisé) Le procès d'Olivier Hoarau, maire du Port, devant la Cour d'appel n'aura pas lieu ce jeudi 21 mai 2026. Selon nos informations, le dossier sera renvoyé à une date ultérieure, possiblement dans quelques mois. En décembre 2024, pour des faits supposés de recel d'abus de confiance et blanchiment, le maire portois avait été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Les juges avaient prononcé à son encontre une peine de 15 mois de prison avec sursis, 15.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Il était initialement poursuivi pour des faits supposés de corruption. Contre toute attente, les faits avaient donc été requalifiés en complicité d'abus de confiance. L'auteur principal de ce supposé abus de confiance n'est toujours pas poursuivi. Un imbroglio juridique que la Cour d'appel devra trancher au moment du procès (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Lors du procès devant le tribunal correctionnel – qui a eu lieu du 13 novembre au 15 novembre 2024 -, Olivier Hoarau, l'ex premier adjoint portois Fayzal Ahmed Vali, sa compagne, un cadre du groupe Casino et le directeur de cabinet du maire portois Bernard Payet, étaient poursuivis, à des degrés divers, pour des faits présumés de corruption.

Ils étaient soupçonnés d'avoir conclu un pacte corruptif au moment de l'extension du centre commercial "Cap Sacré-Coeur" à travers des associations locales du Port entre 2014 et 2019 pour un montant présumé de 400.000 euros.

Une enquête avait été déclenchée par le parquet à la suite d'un signalement de Tracfin, relevant des transactions financières étonnantes sur le compte des principaux prévenus entre 2016 et 2019.

L'ex cadre du groupe Casino – à qui le marché avait été attribué -, était suspecté d'avoir versé ces pots-de-vin.

"Vous avez été sollicité pour alimenter les comptes bancaires de Messieurs Hoarau et Valy (en faisant supposément transiter l'argent sur des comptes d'associations - ndlr)" avait indiqué le président du tribunal correctionnel. Mais le magistrat avait toutefois estimé que les éléments de l'enquête étaient insuffisants pour caractériser la corruption.

Une constatation sur laquelle se sont appuyés les avocats de la défense. Tout au long du procès, ils se sont évertués à démontrer qu'Olivier Hoarau n'avait pas eu de pouvoir d'intervention dans l'extension du Cap Sacré Coeur.

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- La partie civile estime qu'il n'y pas de corruption -

Étonnement, cet avis est partagé par la partie civile, constituée par Mercialys, propriétaire du Cap Sacré Cœur.



L'avocat avait demandé au parquet de requalifier les faits, considérant qu'il n’y a pas eu d’exécution de contrepartie en échange des fonds alloués aux associations, et qu'il n'y a donc pas de corruption.

Le juriste a réclamé une requalification des faits visant les responsables des associations pour abus de confiance, et pour recel d'abus de confiance concernant Olivier Hoarau.

Il avait par ailleurs annoncé qu'il engagera une procédure à l'encontre d'un dirigeant d'associations, entendu uniquement en tant que témoin lors du procès.

Interrogé à la barre, il avait admis s'être servi des fonds alloués à son association à des fins personnelles.

Le tribunal correctionnel a rendu son jugement le 17 décembre 2024. Les faits reprochés avaient donc été requalifiés en complicité d'abus de confiance à l'encontre du maire du Port et de son ancien Premier adjoint. Les trois autres prévenus avaient été relaxés.

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- "Jugés sur des faits pour lesquels nous n'étions pas poursuivis" -

Une situation inédite du point de vue de la défense d'Olivier Hoarau. "Sans notre accord, nous avons été jugés sur des faits pour lesquels nous n'étions pas poursuivis", avait lancé Maître Sébastien Navarro, l'un des conseils du maire.

Il avait précisé que, lors du procès, le tribunal n'a jamais demandé aux prévenus s'ils acceptaient d'être jugés sur de nouveaux faits, en l'occurrence, le recel d'abus de biens sociaux.

Une entorse à la règle judiciaire fustigée par les avocats des intéressés. Cela d'autant plus que "l'auteur principal des faits supposés – le dirigeant d'association qui a reconnu à la barre du tribunal son implication, n'est toujours pas poursuivi".



Immédiatement après le rendu de la décision correctionnelle, Olivier Hoarau et Fayzal Ahmed-Vali avaient fait appel.

Le parquet de Saint-Denis avait à son tour interjeté appel. Un appel qui, contre toute attente, ne concerne qu'Olivier Hoarau et Fayzal Ahmed-Vali sur le recel d'abus de biens sociaux. Les poursuites pour trafic d'influence, blanchiment et corruption ayant ainsi été abandonnées par la procureure de la République du Nord.

Pourtant, le 15 novembre 2024, Véronique Denizot en personne, avait proposé au tribunal de prononcer des peines conséquentes à l’encontre d’Olivier Hoarau et Fayzal Ahmed-Vali, considéré comme "le banquier".

- L'auteur principal présumé n'est pas poursuivi -

Tout porte à croire que la cheffe du parquet a depuis changé d'avis. Les trois autres protagonistes n'étant désormais plus poursuivis, les soupçons d'un accord passé en misouk entre les mis en cause n'ont plus lieu d'être.



Cependant, la Cour d'appel ne peut que juger les faits qui sont visés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, à savoir corruption active, trafic d'influence et blanchiment et qui font suite à cinq d'enquêtes et d'instruction.

Un casse-tête juridique que devront trancher les magistrats de la Cour d'appel lors du procès dont la date devrait être annoncée ce jeudi.

Le dirigeant d'associations qui a admis s'être servi des fonds alloués à son association à des fins personnelles n'est pas poursuivi.

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