"Julie Lescaut", "Une femme d’honneur"… Le comédien Pierre Deny est décédé à l’âge de 69 ans

L’acteur Pierre Deny, connu pour ses rôles dans "Julie Lescaut", "Une femme d’honneur" et "Demain nous appartient", est décédé à 69 ans des suites de la maladie de Charcot

Figure familière des séries télévisées françaises, le comédien Pierre Deny est décédé lundi à l’âge de 69 ans des suites de la maladie de Charcot. L’annonce a été faite par sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP.

"C’est avec une profonde émotion que nous vous annonçons la disparition de Pierre Deny survenue ce lundi des suites d’une SLA (sclérose latérale amyotrophique dite "maladie de Charcot") fulgurante", ont indiqué ses filles.

Pierre Deny avait débuté sa carrière sur les planches dans les années 1980 avant de poursuivre au cinéma et surtout à la télévision. Au fil des années, il était devenu un visage récurrent des fictions françaises diffusées en prime time.

- Une figure familière de la télévision -

L’acteur était notamment connu pour ses rôles dans des séries policières populaires comme Julie Lescaut et Une femme d’honneur, où il incarnait le capitaine Philippe Kremen. Il avait également participé au feuilleton Demain nous appartient, centré sur la vie d’habitants de Sète, dans le sud de la France. Enfin, il était apparu à de nombreuses reprises dans des séries d’AB Productions comme Les filles d’à côté ou encore Les vacances de l’amour.

Au cinéma, Pierre Deny avait aussi tourné sous la direction de Sylvie Testud dans le film La Vie d’une autre, sorti en 2012. En 2004, il était aussi apparu dans Le Rôle de sa vie de François Favrat.

AFP