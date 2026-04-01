Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est aujourd'hui que les prix des carburants flambent

Nous sommes le 1er avril, comme chaque année, à cette date, les Réunionnais sont particulièrement vigilants quant aux informations qui circulent. La moindre publication devient une blague potentielle. Aujourd’hui, nous ne ferons pas d’humour. La rédaction d’Imaz Press ne se prêtera pas au jeu cette année et nous aurions préféré entendre que l’augmentation des prix des carburants était une blague : il n’en est rien. Ce mercredi 1 er avril, les prix grimpent haut, très haut : 1,96 euro le litre de sans-plomb contre 1,54 en mars, et 1,77 euro le litre de gazole contre 1,25 le mois dernier. (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)

Le contexte international et l’inaction locale poussent, et maintiennent, les prix des carburants vers le haut.

Dans un communiqué, la préfecture fait le point sur la formation des prix des carburants à l'international. Il y est expliqué : "les cotations internationales enregistrent une hausse d’une ampleur inédite : + 75,55 % pour le sans-plomb et + 96,07 % pour le gazole, correspondant respectivement à des hausses d’environ 57,76 $ et 85,88 $ par baril".

"Par ailleurs, la dépréciation de l’euro par rapport au dollar (- 2,21 %) accentue la hausse des prix des carburants, ceux-ci étant achetés en devise américaine" peut-on lire sur le site de la préfecture.

- Tous les professionnels ne sont pas concernés par les dispositifs d'aide actuels -

Ce vendredi 27 mars 2026, le gouvernement a annoncé des aides "ciblées" pour près de 70 millions d'euros. Un plan d'aide pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants : la pêche, l'agriculture ou les transports.

Des aides pour les entreprises déjà en difficulté, et rien pour les entreprises qui se portent bien ou qui font de leur mieux et finiront par sombrer, assommées par une augmentation de leurs charges.

Au Tampon, le gérant des ambulances Dijoux nous confiait : "On n'a pas le choix que de garder notre fonctionnement, c’est aujourd’hui une obligation de nos agréments que de répondre à l’urgence. On est obligé de prendre sur nous en espérant que la hausse ne durera pas longtemps, sinon l’entreprise sera en difficulté", dit Éric Dijoux, dont les véhicules parcourent chacun une moyenne de 250 à 300 kilomètres.

Si certaines professions bénéficient d’une aide de la Région Réunion sur la consommation de carburant tout au long de l’année, ou d’un remboursement de leurs frais de carburant lorsque ces prix augmentent, ce n’est pas le cas des infirmiers libéraux, ils sont aujourd’hui les grands oubliés de ces négociations.

"Non, on est pas concerné par ce qui est proposé. J’ai lu qu’on allait avoir un délai pour payer l’Urssaf, ce n’est pas vraiment une aide, il faudra quand même payer nos cotisations" nous explique Linda Robert, présidente du syndicat national des infirmiers libéraux 974.

- Un peu de lecture pour lutter contre la hausse des prix des carburants -

Rien non plus pour le simple citoyen réunionnais. Enfin, pas vraiment rien, puisque la préfecture vous propose un peu de lecture.

Devant les nombreuses interrogations de la population qui ne comprend pas pourquoi les pétroliers ne contribuent pas à un effort qui ferait diminuer le prix des carburants, la préfecture de La Réunion publie une série de posts sur Facebook, intitulée "Nou di azot tout' su lésans" dans lesquels les services de l’État font de la pédagogie.

Depuis le vendredi 27 mars 2026, c’est une succession d’informations précises, pointues, afin de tout savoir sur la formation des prix des carburants, la répartition des charges avec un exemple de la répartition des revenus liés aux carburants sur l’île. Regardez.

Des publications que l’on pourrait résumer par : "Ce n’est pas moi, c’est la Région" face à la fiscalité locale.

Là aussi, les Réunionnais entendent, mais cela ne change rien à leur quotidien : ils se disent inquiets et devront payer plus.

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Nous n'y avons pas échappé. Le jour tant redouté est arrivé, ce mercredi 1 er avril 2026, les prix des carburants ont augmenté à La Réunion. Nous aurions préféré que se soit une blague, mais non, c’est désormais une réalité pour les Réunionnais, qui vont devoir, encore une fois, se serrer la ceinture.

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