[Photos-Vidéo] Saint-Denis : un village pour célébrer les 80 ans de la départementalisation

Voilà 80 ans - le 19 mars 1946 - La Réunion devenait le 97ème département français. Ce samedi 16 mai 2026, dans le cadre de l'année de commémoration, le Département donne rendez-vous au Jardin de l'État (Saint-Denis) au cœur d'un village de célébrations. Au programme, concerts, ateliers, expositions et mini-initiations… L'occasion de venir "célébrer ensemble cette date historique", souligne le Département (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpres.com)

Tout au long de la journée, les visiteurs sont invités à découvrir un parcours immersif articulé autour de plusieurs espaces et activités en lien avec l’identité réunionnaise. Regardez.

- Un voyage au cœur des savoir-faire et traditions réunionnaises -

L’"Espace Découverte" proposera ainsi de nombreuses initiations et démonstrations autour des pratiques traditionnelles réunionnaises. Le public pourra notamment participer à des ateliers de percussions et chants maloya avec Gaskoner, découvrir le moringue avec l’association Bourant ou encore assister à des démonstrations de lutte traditionnelle avec l’association Croche.

Les savoir-faire artisanaux seront largement représentés avec des ateliers de tressage, de broderie, de cyanotype, de fabrication d’instruments de musique ou encore des démonstrations autour des métiers de la main.

Le village fera également la part belle à la participation du public grâce à un "Espace Expression". Les visiteurs pourront y laisser un message ou encore s’exprimer sur un mur participatif autour du thème "La Réunion de demain".

Les familles ne seront pas en reste avec plusieurs espaces ludiques dédiés aux jeux traditionnels réunionnais.

Point d’orgue de cette journée : un grand concert gratuit en soirée, à partir de 19h, réunissant des artistes réunionnais accompagnés par l’orchestre symphonique Polyphonia. Parmi les artistes à l’affiche : Baster, Tine Poppy, JF Gang, Etinsel Maloya, PLL, Kaf Malbar.

- Une année de commémoration pour la Départementalisation -

À l’occasion de cet anniversaire, le Conseil départemental de La Réunion souhaite faire de cette commémoration un moment collectif de mémoire, de transmission et de réflexions sur l’avenir du territoire.

Cette année de commémoration, de mars 2026 à mars 2027, a ainsi pour objectifs de mettre en lumière les grandes transformations de La Réunion depuis 1946 et permettre aux Réunionnais de se projeter sur les grands défis du 21e siècle (transition écologique, évolution démographique, développement économique...).

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- La Départementalisation un tournant historique pour La Réunion -

Voilà tout juste 80 ans, La Réunion devenait le 97ème département français. Une métamorphose "plurielle" née de la loi du 19 mars 1946, qui a scellé le destin de quatre anciennes colonies : La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.

En effet, la loi du 19 mars 1946 transforme les quatre territoires ultra-marins issus du premier empire colonial français en départements.

Portée notamment par les deux députés réunionnais Léon de Lépervanche et Raymond Vergès, et dont le rapporteur était Aimé Césaire, cette loi marque la fin du statut colonial et ouvre une nouvelle ère institutionnelle, sociale et économique pour l’île.

En juillet 1947, les préfets sont nommés en remplacement des gouverneurs locaux qui sont maintenus en fonction jusqu’à l’arrivée effective de ces hauts fonctionnaires.

Voici le procès-verbal de la remise des pouvoirs du gouverneur de La Réunion André Capagorry au préfet Paul Demange, signé en cinq exemplaires le 15 août 1947 à Saint-Denis de La Réunion.

De ce moment historique, les Archives nationales d’outre-mer ne conservent que peu de documents.

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