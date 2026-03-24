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Le Département lance une année de commémoration pour les 80 ans de la départementalisation

  • Publié le 24 mars 2026 à 11:10
  • Actualisé le 24 mars 2026 à 11:35
Le Département lance une année de commémoration pour les 80 ans de la départementalisation
Le Département lance une année de commémoration pour les 80 ans de la départementalisation

Le conseil départemental de La Réunion a officiellement lancé, ce jeudi 19 mars 2026, une année de commémoration pour célébrer les 80 ans de la départementalisation. Au programme : cérémonies officielles, expositions et hommages aux personnalités qui ont marqué l’histoire de notre île. Tout au long de l'année auront lieu des concours scolaires, des événements artistiques et un village commémoratif sera mis en place le 16 mai prochain au Jardin de l’État. Nous partageons la publication du conseil départemental : (Photos Département 974)

Zoom, Département 974, Conseil départemental, 80 ans de la départementalisation

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