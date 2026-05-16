Saint-Paul : une personne secourue en mer, la ville rappelle les consignes de sécurité en matière de baignade

(Actualisé) Ce vendredi 15 mai 2026, un bodyboarder a été sauvé sur le littoral de la ville de Saint-Paul vers 17 heures alors qu'il se trouvait en difficulté dans l'eau. Sur la plage de Boucan Canot, les filets de sécurité avaient été retirés en raison de la houle et le drapeau rouge était hissé. Malgré cela, nombreux étaient ceux qui se mettaient à l'eau. Dans un communiqué publié ce samedi, la commune rappelle l’importance du respect strict des consignes de sécurité en matière de baignade (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon nos informations, le jeune bodyboarder aurait chuté de sa planche et serait mal tombé. Ayant commencé à se noyer, il a été rapidement pris en charge par les maîtres-nageurs sauveteurs.

Ses jours ne sont pas en danger.

- Respectez les consignes avant toute mise à l'eau -

Avant toute mise à l’eau, les usagers doivent impérativement consulter les conditions de baignade affichées sur les postes de surveillance :

• Drapeau vert : baignade surveillée, conditions favorables

• Drapeau orange : vigilance renforcée, rester dans la zone surveillée

• Drapeau rouge : baignade interdite et dangereuse

Conformément à l’arrêté préfectoral 2026 :

- La baignade est autorisée uniquement dans les zones surveillées et protégées par des filets anti-requins.

- Lorsque les filets ne sont pas installés, la baignade est interdite.

- Hors horaires de surveillance, la baignade est interdite sur les plages hors lagon.

À La Réunion, en 2024, 8 noyades ont été recensées dont 3 mortelles, selon les données de Santé publique France.

- Le "risque requin reste une réalité" -

La commune rappelle que le risque requin reste une réalité. Malgré les dispositifs de sécurisation déployés, aucun risque zéro ne peut être garanti.

Les usagers sont invités à respecter scrupuleusement les consignes des sauveteurs, à ne jamais se baigner seuls ou hors zones autorisées, et à vérifier systématiquement la signalisation avant d’entrer dans l’eau.

- Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord -

En cette période de houle, la mer devient extrêmement dangereuse et toute imprudence pourrait entraîner des conséquences graves, voire fatales. Il est vital de se méfier non seulement des vagues, mais aussi des dangers invisibles, tels que les courants et les périodes de calme trompeur.

Ces moments de répit peuvent donner une fausse impression de sécurité et inciter à s'approcher de l'eau, augmentant ainsi le risque d'être surpris par une vague, même dans le lagon.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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