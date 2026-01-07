[Vidéos] C'est l'été à La Réunion : les plages et bassins sont accueillants mais attention au risque de noyade

Il fait très chaud, l'été austral est bel et bien là. Et avec lui, la tentation d'aller se jeter à l'eau. Piscines privées, publiques, bassins, océan sont pris d'assaut, surtout en cette période de chaleurs et de vacances scolaires. Plusieurs précautions sont à prendre avant de mettre les pieds dans l'eau et même pendant la baignade pour éviter tout risque de noyade. En 2025, 11 interventions pour noyade ont été effectuées sur le secteur de la gendarmerie. Plusieurs personnes dont des enfants, ont perdu la vie (Photo www.imazpress.com)

En 2025, sur la zone gendarmerie nationale, "11 interventions pour noyade ont été effectuées", indique la gendarmerie. "Toutes ne sont pas mortelles, selon notamment la durée de maintien sous l'eau", dit-elle. "Quelques minutes peuvent laisser de l'espoir."

À La Réunion, en 2024, 8 noyades ont été recensées dont 3 mortelles, selon les données de Santé publique France.

Le samedi 6 septembre 2025, une femme de 83 ans a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire sur la plage de l'Hermitage (Saint-Paul). La victime se serait noyée.

Plus récemment, ce jeudi 1er janvier 2026, un homme âgé d'une quarantaine d'années est décédé sur la plage de l'Hermitage (Saint-Paul), victime d'une noyade. Selon nos informations, la victime a été retrouvée inconsciente, la tête immergée dans l'eau.

- Les enfants, premières victimes de noyades -

"La période de vacances scolaires estivales est pourvoyeuse de noyade, notamment chez les enfants, que cela soit en piscine privée ou lors de baignade en mer", interpelle le Lieutenant-Colonel, Cyril Marimoutou, médecin en chef du Sdis de La Réunion.

Le 8 février 2025, un enfant de deux ans a perdu la vie après une noyade dans la piscine familiale à Saint-Benoît. "L'enfant a échappé à la vigilance de ses parents. Le petit est monté à l'échelle d'une piscine hors-sol et est tombé dans la piscine", indiquaient les forces de l'ordre.

Il rappelle, "un adulte doit être en charge de la surveillance et s'il faut passer le relais, que cet adulte soit identifié". "Pas d'inattention (lecture, smartphone, ...) à la piscine, à la mer, y compris dans le lagon", ajoute la gendarmerie. Écoutez.

"20 centimètres de profondeur suffisent à pouvoir provoquer une noyade chez l'enfant dont la surveillance aurait échappé aux parents", dit le médecin en chef du Sdis. Écoutez.

"Cela peut aller très vite", précise Olivier Marimoutou, maître-nageur-sauveteur à l'Hermitage. "L'enfant peut vite ne plus toucher le sol et se retrouver partir avec le courant." Et généralement, cela se passe "sous les yeux de tous, à quelques mètres du bord."

Le Sdis qui, désormais, est équipé d'une "stopper le processus de noyade et porter assistance à la victime", comme ce fut le cas à Saint-Joseph où deux personnes, emportées par la houle, ont été sauvées de justesse de la noyade du côté de Langevin.

- Gare aux eau calmes, limpides des bassins et aux sauts vertigineux -

Dans les bassins où tout peut paraître calme, il faut se méfier de l'eau qui dort. Sous l'eau, courants et tourbillons sont à redouter. Dans certains bassins, nul ne sait où se trouve le fond et l'eau froide peut effectuer une pression sur le corps.

De plus, il faut être vigilant quant à la météo de La Réunion. Pas celle au-dessus de sa tête, mais en amont du point d’eau. S’il pleut dans les hauts ou qu’une cascade a un très fort débit, la montée des eaux peut surgir, parfois en quelques secondes.

Attention également à ces lieux où certains peuvent s'adonner à des sauts de hauteur. "Ceux qui font cela ont des heures d'entraînement, ce sont des personnes aguerries ou professionnelles", dit Cyril Marimoutou. "Ces activités se font sous surveillance, avec des plongeurs prêts à intervenir en cas de problème." Écoutez.

D'autres sont fortement fréquentés mais restent interdits comme la cascade du Chaudron. Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, est décédé le samedi 1er février 2025 après une chute de 40 mètres.

Pour rappel, le vendredi 2 janvier, une femme a été secourue après un saut de 6 mètres de haut au Cap Lahoussaye. Âgée de 20 ans, elle s'est blessée lors de la réception. Les pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp974) l'ont évacué.

- Des dispositifs pour apprendre à nager -

Entre le 1er juin et le 23 juillet 2025, 702 noyades ont eu lieu en France dont 193 suivies de décès. 27 enfants et adolescents sont décédés en 2025 contre 15 en 2024. Ces résultats soulignent la nécessité impérieuse de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges,.

"On voit bien que l'aisance aquatique ce n'est pas ça. Il faut savoir faire des bulles dans l'eau, bloquer sa respiration et pas tout le monde est à l'aise", dit Olivier Marimoutou.

La lutte contre les noyades et le développement de l’aisance aquatique sont une des actions prioritaires du gouvernement et font partie des politiques prioritaires gouvernementales.

L'Académie de La Réunion a mis en place un programme pour l'aisance aquatique. Cela va des tout-petits en maternelle, aux plus grands en primaire ou encore au collège.

- Les bons gestes pour prévenir les noyades -

Le médecin des sapeurs-pompiers rappelle les gestes simples à adopter avant chaque baignade pour éviter tout risque d'hydrocution. "Il faut toujours bien se mouiller la nuque et les aisselles avant de rentrer dans l'eau." Ces zones possèdent de nombreux vaisseaux sanguins et se rafraîchir permet de réguler la température corporelle et de l’adapter progressivement à celle de l’eau dans laquelle on se baigne.

Avant de vous baigner :

• A votre arrivée, informez-vous sur les zones de baignade pour savoir si elles sont surveillées, interdites ou dangereuses.

• Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la zone est surveillée.

• Respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade et/ou par les sauveteurs.

• Ne vous baignez pas après avoir consommé de l’alcool ;

• Informez-vous sur les conditions météorologiques (houle, courants, vent) du jour ;

• Privilégiez les zones de baignade surveillées et conformez-vous aux consignes des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) ;

• Évitez de vous baigner seul. Si tel est le cas, prévenez vos proches quand vous allez vous baigner en leur indiquant la zone dans laquelle vous allez évoluer et votre heure de retour estimée.

Pendant la baignade :

• Rentrez dans l’eau progressivement ;

• Au moindre trouble physique, sortez de l’eau ou appelez de l’aide ;

• Ne vous aventurez pas dans la partie du lagon la plus proche de la barrière récifale ou à proximité des passes, les courants y sont puissants et dangereux ;

• Si vous êtes entraîné par le courant, ne luttez pas inutilement. Signalez que vous avez besoin de secours et ménagez vos forces en vous allongeant sur le dos ;

• Ne laissez jamais de jeunes enfants se baigner ou jouer au bord de l’eau sans une surveillance active ;

• Équipez les enfants qui ne savent pas parfaitement nager de brassards adaptés à leur taille et poids ;

• Méfiez-vous des bouées ou des autres articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques, bouées siège,…), ils ne protègent pas de la noyade.

Équipez votre piscine (enterrée ou semi enterrée) d’un dispositif de sécurité.

• Si vous avez une piscine "en kit", retirez l’échelle après la baignade pour en condamner l’accès.

En cas de danger imprévu

› Ne luttez pas contre le courant et les vagues pour ne pas vous épuiser.

› Si vous êtes fatigué, allongez-vous sur le dos pour vous reposer. Vos voies respiratoires sont alors dégagées : vous pouvez respirer normalement et appeler à l’aide.

- Que faire en cas de noyade ? -

"Il faut être vigilant les uns envers les autres. S'il l'on voit quelqu'un de fatigué, qui ne bouge pas trop, est perdu, il ne faut pas hésiter à venir voir les maîtres-nageurs", lance Olivier Marimoutou, MNS sur la plage de l'Hermitage.

Si vous assistez à une noyade, il faut agir rapidement. Si votre force physique vous le permet, mettez en sécurité la personne en danger. N’oubliez pas de prévenir une personne tierce pour qu’elle appelle les secours.

Ceux-ci pourront intervenir sur place en quelques minutes, récupérer le noyé et le conduire dans le centre hospitalier le plus proche pour le prendre en charge après les gestes de premiers secours.

Le plus simple reste de rappeler que la mer, les bassins et rivières, aussi beaux soient-ils, restent des lieux naturels avec leurs lots de dangers pour l'Homme.

