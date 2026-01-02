Cap Lahoussaye : blessée après un saut de 6 mètres dans l'eau, une femme évacuée par les secours

Ce vendredi 2 janvier 2026, les équipes du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) de La Réunion ont procédé au sauvetage d'une jeune femme, blessée après avoir sauté dans l'eau à 6 mètres de haut au niveau du Cap Lahoussaye. Suite à l’impact, la personne a nécessité une évacuation (Photo : Sdis 974)

"Les sauts dans l’eau, même dans des lieux connus ou fréquemment utilisés, peuvent devenir dangereux très rapidement : hauteur, profondeur, obstacles, conditions du moment…", rappelle le Sdis de La Réunion.

