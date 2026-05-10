Au large de La Réunion : le programme de pêche préventive des requins se termine dans trois mois, plus de 500 squales capturés

A trois mois de la fin du programme de Pêche de Prévention (PR2P) pour la période 2019-2026, les équipes du Centre Sécurité Requin (CSR) poursuivent leurs opérations aux larges des côtes réunionnaises. Créé pour coordonner la gestion du risque requin autour de l’île, l’organisme supervise la surveillance du littoral et le suivi des interventions en mer, afin de limiter la présence des requins potentiellement dangereux dans les zones fréquentées par les baigneurs et les surfeurs. Plus de 500 squales ont été capturés (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le cœur du dispositif repose sur le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P). Le CSR le présente comme "un dispositif de réduction du risque requin à proximité des zones de pratique". Son objectif tourne autour de la réduction de la présence des requins tigres et des requins bouledogues, les deux espèces impliquées dans la majorité des attaques recensées à La Réunion.

Plusieurs technologies sont déployées le long du littoral ouest, principalement entre Saint-Paul et l’Étang-Salé. Les PAVAC - des drumlines connectées capables d’envoyer une alerte GPS lorsqu’un animal est capturé - constituent aujourd’hui l’un des outils principaux du programme.

"Ces dispositifs permettent d’être alerté en temps réel lors d’une capture afin d’intervenir rapidement", explique le CSR dans ses rapports techniques, publiés mensuellement. Des palangres horizontales de fond viennent compléter ce dispositif dans certaines zones identifiées comme sensibles.

- Plus de 430 requins tigres et 70 requins bouledogues capturés -

Les chiffres publiés par le Centre Sécurité Requin montrent l’ampleur prise par le programme depuis son lancement. Entre 2018 et 2024, plus de 146.000 heures de pêche de prévention ont été réalisées autour de l’île.

Les bilans opérationnels cumulés font état de plus de 430 requins tigres capturés ainsi que d’environ 70 requins bouledogues. Les requins tigres représentent ainsi l’écrasante majorité des captures enregistrées par les équipes du programme.

Les données mensuelles publiées montrent que l’activité reste particulièrement soutenue. En février 2026, les équipes du CSR ont enregistré 25 déclenchements sur les dispositifs de pêche. Douze requins ciblés ont été capturés durant cette période, principalement des requins tigres. Les opérations se sont concentrées autour de Saint-Gilles, Trois-Bassins, Saint-Leu et l’Étang-Salé, zones historiquement les plus fréquentées pour les activités nautiques.

Les rapports techniques révèlent également une présence régulière des requins dans les secteurs surveillés. Certaines campagnes mensuelles montrent plusieurs dizaines de déclenchements des PAVAC, même lorsque toutes les alertes ne débouchent pas sur une capture.

- Limiter l’impact sur la biodiversité marine -

Le CSR précise qu'"un déclenchement peut se produire sans qu’un animal n’ait mordu à l’hameçon", notamment en cas de tension sur la ligne ou d’interaction partielle avec le dispositif.



Au fil des années, le programme s’est aussi orienté vers le suivi scientifique. Une partie importante des opérations se déroule désormais en présence d’assistants scientifiques chargés de collecter des données biologiques et environnementales, explique le CRS.

Les rapports publiés ces dernières années détaillent les campagnes de marquage et de balisage des requins capturés afin de mieux comprendre leurs déplacements autour de l’île.

Les données collectées montrent notamment que le requin tigre fréquente régulièrement les zones côtières réunionnaises, avec des variations saisonnières importantes. Les études menées par le CSR évoquent également l’influence de plusieurs facteurs environnementaux comme la température de l’eau, les fortes pluies ou la turbidité sur les déplacements des requins.

Le CRS assure aussi travailler afin de limiter l’impact sur la biodiversité marine. Tortues marines, raies, poissons et requins non ciblés sont relâchés vivants dans la majorité des cas, affirme le centre.

Il rappelle que "les espèces accessoires sont relâchées vivantes dans la mesure du possible". Les bilans récents montrent un taux de survie des prises accessoires atteignant près de 90 %, contre des niveaux bien plus faibles au lancement du programme.

Les nouvelles générations de dispositifs testées ces dernières années cherchent également à améliorer la sélectivité des captures. Plusieurs rapports du CSR détaillent des adaptations techniques des hameçons, des lignes et des systèmes d’alerte afin de réduire les captures accidentelles tout en maintenant l’efficacité des opérations de prévention.

- Un large dispositif pour contrôler la crise -

Cette montée en puissance du dispositif intervient dans un contexte encore marqué par le souvenir de la crise requin qui a profondément bouleversé La Réunion à partir de 2011. Entre 2011 et 2019, 24 attaques ont été recensées autour de l’île, dont 11 mortelles.

La succession des attaques avait provoqué un choc majeur sur l’île, et a été au cœur de la stratégie de capture des requins. Une stratégie souvent critiquée par les associations de protection de l'environnement et des animaux.

La crise requin a aussi fortement impacté le milieu du surf réunionnais, les compétitions de surf ayant été annulées et plusieurs écoles ayant fermé. Les autorités ont aussi interdit une grande partie des activités nautiques hors lagon ou hors zones sécurisées.

C’est dans ce contexte que la pêche de prévention a progressivement été renforcée. Pour le Centre Sécurité Requin, elle ne constitue toutefois qu’un "élément d’un dispositif plus large", qui comprend les filets de protection, les vigies requins, la surveillance des zones de baignade et les réglementations d’accès à certaines portions du littoral. Le CSR rappelle régulièrement qu'"aucune mesure prise isolément ne permet de supprimer le risque".

Depuis 2019, aucune attaque mortelle n’a été enregistrée à La Réunion. Une évolution que les autorités attribuent à la combinaison des mesures de surveillance, de prévention et de sécurisation mises en place depuis le début de la crise.

A trois mois de la fin du PR2P actuel, qui doit se boucler en août 2026, Imaz Press Réunion a contacté le CRS ainsi que la préfecture pour en savoir plus sur le futur du dispositif. Aucune des deux institutions n'a répondu à nos sollicitations pour l'heure.

Entre 2011 et 2019, date de la derniere attaque de squale, 24 pesonnes ont été attaquées par des requins majoritairement long de la côtes ousest de La Réunion. Onze personnes sont mortes des suites de ces attaques. Plus de la moitié ds victimes étaient des surfeurs ou des bodyboardeurs.

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