Le Port : deux personnes placées en détention provisoire pour trafic de stupéfiants

(Actualisé) Le mercredi 13 mai 2026 sur la commune du Port, deux personnes ont été placés en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. C'est suite à un contrôle du groupe de sécurité de proximité (GSP 400) d'une personne en possession de produits stupéfiants ainsi que d'argent liquide, que les investigations menées par groupes d'appui judiciaire (GAJ 1) ont permis de remonter à un complice, indique le syndicat Alliance Police nationale. Les deux hommes seront présentés à la justice ce lundi (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)