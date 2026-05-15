À la une de ce samedi : contrats PEC, plainte contre Patrick Bruel, les Bleus à La Réunion, chanteur filmé menotté, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 mai 2026 : - Contrats PEC : un système bancal mis en place par l'Etat pour masquer la précarité et les inégalités avec l'Hexagone - Nouvelle plainte contre Patrick Bruel, accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament - Il y a 16 ans l'équipe de France de foot s'entrainait à La Réunion avant son naufrage en Coupe du Monde en Afrique du Sud - Saint-Denis : le chanteur Dobaï filmé menotté dans une voiture de la Bac avec un policier qui lui ordonne de chanter - La rétro de la semaine : pêche préventive des requins, vacances plus chères, filière fruit à pain, ultra trail des géants et déficit en eau - La pa Météo France i di, sé zot i di - un samedi bien arrosé dans l'est (Photo www.imazpress.com)

Alors que l’État met en avant une réforme des dotations destinée à mieux prendre en compte les réalités ultramarines, la baisse annoncée des contrats PEC à La Réunion arrive comme une contradiction. Les collectivités d’Outre-mer continuent en effet d’assumer des charges supérieures à celles de l’Hexagone avec des moyens largement inférieurs, et doivent désormais faire autant...avec moin,s. Et si les contrats PEC ne constituent que des emplois à court-terme qui masquent la précarité plutôt que de la résoudre, ils restent essentiels pour pallier les manquements de l'Etat.

Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, le chanteur et comédien Patrick Bruel est désormais accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament, qui a annoncé vendredi avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente et que l'artiste conteste.

Nous sommes en juin 2010. À quelques semaines de l'immense fiasco qu'a été la participation de la France à la Coupe du monde de foot qui doit avoir lieu en Afrique du Sud, les Bleus viennent faire leur dernière préparation et leur dernier match amical à La Réunion. Alors q'un documentaire de Netflix relance la polémique sur le naufrage de l'équipe de France cette année là en Coupe du Monde, Imaz Press vous propose de revivre en images la venue des Bleus à La Réunion

(Actualisé) Une vidéo de Dobaï, chanteur réunionnais bien connu, filmé en train de chanter l'un de ses titres dans une voiture de police à la demande d'un policier gradé, fait le tour des réseaux sociaux. Elle a déclenché une grande indignation au sein même de la police. La vidéo de l'artiste a été faite par le policier lui-même, patron la Brigade anticriminalité territoriale (Bac T), Il donne à Dobaï l'ordre de chanter avant de filmer en gros plan les menottes qui enserrent les mains du jeune homme. Autant de faits réprimés par la loi. Selon le site Zinfos974, l'inspection générale des services de la police nationale a été saisie et une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le policier a agi de la sorte

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026 :

• Lundi 11 mai - Au large de La Réunion : le programme de pêche préventive des requins se termine dans trois mois, plus de 500 squales capturés

• Mardi 12 mai - Le prix des carburants et des billets d'avion s'envole : pour les vacances les Réunionnais partiront moins longtemps et moins loin

• Mercredi 13 mai - La filière fruit à pain s'installe doucement mais sûrement dans le paysage agricole de La Réunion

• Jeudi 14 mai - Ultra Trail des Géants : coureurs et coureuses se sont élancés de Saint-Philippe

• Vendredi 15 mai - La Réunion entre dans la saison sèche avec un lourd déficit hydrique

Pour ce samedi 16 mai 2026, le réveil se fait sous des averses sur une large moitié est et des débordements sont possibles jusqu'à Saint-Pierre. Du côté ouest, la matinée se passe bien plus tranquillement malgré quelques nuages. Mais la trêve est de courte durée e nord-ouest se couvre progressivement au fil des heures et des averses finissent par s'y installer également.