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UTOI Mathews Payet remporte l'Ultra trail des géants

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À retenir ce soir : chèque "Coup de pouce", Dobaï filmé menotté, vainqueurs du Trail des Géants, le ti père condamné, et des pesticides dans l'eau

  • Publié le 15 mai 2026 à 19:16
  • Actualisé le 15 mai 2026 à 20:57
Les 5 infos du jour à retenir

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 mai 2026 : - Saint-Denis : 250 dionysiens reçoivent leur chèque "Coup de pouce" pour faire face à l'inflation - [Vidéo] Saint-Denis : le chanteur Dobaï filmé menotté dans une voiture de la Bac avec un policier qui lui ordonne de chanter - [Photos-Vidéo] Le Réunionnais Mathews Payet remporte l'Ultra trail des géants, Louis Calais vainqueur de l'Ultra Terrestre - Le Tampon : le ti père de l'enfant d'un an agressé condamné à 12 mois de prison ferme - Saint-Benoît : pesticides dans l'eau, des packs d'eau distribués auprès des familles

Saint-Denis : 250 dionysiens reçoivent leur chèque "Coup de pouce" pour faire face à l'inflation

Ce vendredi 15 mai 2026, la ville de Saint-Denis a procédé à la première distribution des chèques "Coup de pouce" destinés aux travailleurs les plus modestes de la ville. 

[Vidéo] Saint-Denis : le chanteur Dobaï filmé menotté dans une voiture de la Bac avec un policier qui lui ordonne de chanter

Une vidéo de Dobaï, chanteur réunionnais bien connu, filmé en train de chanter l'un de ses titres dans une voiture de police à la demande d'un policier gradé, fait le tour des réseaux sociaux. Elle a déclenché une grande indignation au sein même de la police. La vidéo de l'artiste a été faite  par le policier lui-même, patron la Brigade anticriminalité territoriale (Bac T), Il donne à Dobaï l'ordre de chanter avant de filmer en gros plan les menottes qui enserrent les mains du jeune homme. Autant de faits réprimés par la loi. Selon le site Zinfos974, l'inspection générale des services de la police nationale a été saisie et une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le policier a agi de la sorte

[Photos-Vidéo] Le Réunionnais Mathews Payet remporte l'Ultra trail des géants, Louis Calais vainqueur de l'Ultra Terrestre

Ils sont plusieurs milliers à arpenter les sentiers de La Réunion pour ce deuxième jour de l'Ultra Trail des Géants. C'est le Réunionnais Mathews Payet qui remporte cette course de 174km en 29h36'25". Du cpité de l'épreuve reine, l'Ultra Terrestre de 224 kilomètres, c'est Louis Calais (dossard 3) qui ressort vainqueur en 37h38. La première féminine est Marjory Coustaroux. En tout, huit épreuves composent ce rendez-vous sportif international du trail. Si le premier de la plus grosse course est attendu ce soir à la Redoute (Saint-Denis), tous ont jusqu'à dimanche pour arriver... jusqu'à 16 heures

Le Tampon : le ti père de l'enfant d'un an agressé condamné à 12 mois de prison ferme

Ce vendredi 15 mai 2026, comparaissait devant le tribunal de Saint-Pierre, le beau-père, soupçonné d'avoir violenté l'enfant de sa compagne âgé d'un an sur la commune du Tampon. L'homme a écopé de 12 mois de prison ferme. Il était poursuivit pour des faits de : "récidive de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et récidive de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par un conjoint", indique le parquet du sud. Ce dimanche 10 mai, l'homme avait été placé en garde vue

Saint-Benoît : pesticides dans l'eau, des packs d'eau distribués auprès des familles

La Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, que dans le cadre de la gestion de la problématique liée à la présence de pesticides, des dispositions sont mises en place ce vendredi 15 mai 2026. La Cise annonce la distribution de packs d’eau auprès des familles recensées pour couvrir les besoins du week-end. Une citerne d’eau non alimentaire est installée chemin Pêche 

 

 

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