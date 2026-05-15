Le Tampon : le ti père de l'enfant d'un an agressé condamné à 12 mois de prison ferme

Ce vendredi 15 mai 2026, comparaissait devant le tribunal de Saint-Pierre, le beau-père, soupçonné d'avoir violenté l'enfant de sa compagne âgé d'un an sur la commune du Tampon. L'homme a écopé de 12 mois de prison ferme. Il était poursuivit pour des faits de : "récidive de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et récidive de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par un conjoint", indique le parquet du sud. Ce dimanche 10 mai, l'homme avait été placé en garde vue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon nos confrères de Réunion La 1 ere, le ti père violent a été condamné à 12 mois de prison ferme, 6 mois de sursis et 2 ans de sursis probatoire. Il lui est également interdit de contacter la maman et la petite victime.

Autre interdiction, il lui est désormais impossible de travailler avec des mineurs pendant 5 ans. Il devra verser 2 000 euros de préjudice pour l’enfant. Il a été placé en détention ce vendredi à l’issue de l’audience.

Le parquet de Saint-Pierre indique ce mardi que, "sur décision du juge des enfants, le mineur a été placé et pris en charge" et "n’est désormais plus en danger".

"Les investigations se poursuivent notamment dans l’attente des conclusions du certificat médical", conclut le parquet.

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