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Au Port, le vélo prend sa place dans les déplacements du quotidien

  • Publié le 15 mai 2026 à 14:04
piste vélo stade Lambrakis

Aménagements cyclables, signalisation, stationnements dédiés, expérimentation du vélo par les agents… la ville du Port poursuit ses actions pour encourager des mobilités plus simples et accessibles à tous. Nous publions le post de la commune ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le vélo s’installe progressivement dans les habitudes et accompagne la transformation de la ville.

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, la ville du Port participe également au challenge régional "Trophées Vélo d’Or", qui invite les collectivités et leurs agents à parcourir un maximum de kilomètres à vélo tout au long du mois de mai.

Le Port, Zoom

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