Au Port, le vélo prend sa place dans les déplacements du quotidien

Aménagements cyclables, signalisation, stationnements dédiés, expérimentation du vélo par les agents… la ville du Port poursuit ses actions pour encourager des mobilités plus simples et accessibles à tous. Nous publions le post de la commune ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le vélo s’installe progressivement dans les habitudes et accompagne la transformation de la ville.

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, la ville du Port participe également au challenge régional "Trophées Vélo d’Or", qui invite les collectivités et leurs agents à parcourir un maximum de kilomètres à vélo tout au long du mois de mai.