Coupure d'eau programmée au Tampon

Sudéau informe de travaux d'amélioration et de modernisation des équipements hydrauliques au 343 Chemin Mazeau au Tampon. Ces travaux entraîneront une interruption de la distribution d'eau le mercredi 15 juillet 2026, de 8h00 à 15h00 (sauf incident).

Cette opération vise à optimiser la qualité et la continuité du service pour tous les usagers.

Secteurs suivants :

- Chemin Mazeau

- Rue Paul Claudel

- Chemin Fargeau,

- Impasse Pierre Rosely

- Chemin René Bazin

- Impasse Jules Renaud

- Impasse Antoine Bertin

- Rue Joachim Bellay

- Rue Bernardin de Saint-Pierre

- Rue Robert Surcouf

- Chemin Benoiton Roussel

- Rue du Docteur Guy Hoareau et les voies adjacentes.

Toutes les infos sur www.sudeau.re (rubrique "l'eau dans ma commune", code 97418).