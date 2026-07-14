TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Portés disparus depuis plusieurs jours, Daisy Lisador et Joseph Leperlier retrouvés sans vie

  • Publié le 14 juillet 2026 à 17:34
  • Actualisé le 14 juillet 2026 à 17:40
Daisy Lisador et Joseph Leperlier retrouvés sans vie

Leur disparition inquiétante avait été signalée le 6 juillet 2026. Daisy Lisador et Joseph Leperlier, un couple originaire de l'Etang-Salé, ont malheureusement été retrouvés sans vie ce mardi 14 juillet à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Une information révélée par un média en ligne, confirmée à Imaz Press Réunion. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.

Disparition, Drame

guest
1 Commentaires
Emma
Emma
1 heure

Courage a la famille surtout dans ces moments d'incompréhension.

Répondre