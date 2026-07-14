Portés disparus depuis plusieurs jours, Daisy Lisador et Joseph Leperlier retrouvés sans vie

Leur disparition inquiétante avait été signalée le 6 juillet 2026. Daisy Lisador et Joseph Leperlier, un couple originaire de l'Etang-Salé, ont malheureusement été retrouvés sans vie ce mardi 14 juillet à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Une information révélée par un média en ligne, confirmée à Imaz Press Réunion. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.