Entre-Deux : fermeture du sentier du Bras de Pontho après un éboulement

L'Office National des forêts annonce que le sentier de Bras de Pontho reste fermé après un éboulis survenu à l'Entre-Deux ce mercredi 13 mai 2026, l'éboulement présentant des risques pour les usagers. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour rappel, les itinéraires suivants sont aussi interdits à la circulation des personnes

Cirque de Mafate (communes de La Possession et de Saint-Paul)

Maison Laclos - Kerval

Sentier du Bras des Merles (de Deux Bras à Aurère)

Sentier Lataniers - llet à Cordes

Sentier Augustave

Sentier La Nouvelle - Maison Laclos (alternative par le PR25)



Commune de Bras-Panon :

Sentier de la Plaine des Lianes

Commune de l'Entre-Deux :

Sentier de Bras de Pontho (sentier Dassy)

Commune de Cilaos :

Sentier de Cotillage

Sentier de la Plate Forme

Sentier de la Roche Pendue

Sentier d'îlet Haut

> Sentier du Bras de Saint-Paul (portion après la rivière allant vers l'îlet du Bras Saint-Paul)

Commune de l'Étang-Salé :

Chemins des casiers

Commune de La Plaine des Palmistes:

Sentier des Anglais

Point de vue sur Grand-Etang

> Sentier du Piton de l'Eau

Commune de La Possession

Sentier Cap Noir - Roche Verre Bouteille (portion basse du sentier depuis le parking jusqu'à la

Roche Verre Bouteille en passant par le kiosque du Cap Noir)

Sentier des Lataniers

Commune de Saint-Benoît (comprenant la forêt de Bébour) :

Sentier de Duvernay

> Sentier du Bassin des Hirondelles

> Sentier du Cassé de Takamaka

➤ Sentier équestre de Grand Étang

Commune de Saint-Denis :

Sentier de la Bretagne

Sentier du Colorado (du pont Vinh-San au Parc de Loisir du Colorado) > Sentier de l'îlet à Guillaume (de la Fenêtre à la Plaine d'Affouche)

> Sentier Farfouillé

Sentier Scorie

> Sentier de Bois de Nèfles (connexion entre la Boucle du Pic Adam et le sentier de la Roche Ecrite}

Commune de Saint-Joseph :

Sentier Grand Galet - Grand Coude

Sentier Bérénice

> Sentier La Prise

Sentier des Trois Sources

Commune de Saint-Louis :

Sentier Jean Bénard

Descente VTT de La Fenêtre



Commune de Saint-Paul :

Descente VTT Louis Emile

Commune de Saint-Philippe :

Sentier de Bras Plat (ancien GRR2, en forêt de Basse Vallée et de Mare Longue)

Sentier du Tremblet (du Nez Coupé du Tremblet à la RN2)

Sentier de la Coulée de Takamaka (1986)

Sentier des Laves (à l'exception du tronçon Chemin de pêcheur du Grand Cap / limite Nord de la coulée 2026)

Commune de Sainte-Marie :

Sentier Dugain

Sentier de Bord Salazie

Commune de Sainte-Rose :

Sentier de la Cage aux Lions

Sentier Savane Cimetière

Sentier du Fond de la Rivière de l'Est

Sentier des Citernes

Sentier du Piton des Cascades

Sentier des Laves

Sentier Kapor

Commune de Salazie :

Sentier du Mazerin

Sentier PMR "Somin Tamarins"

Sentier de l'Ecole Normale (de son départ au Coteau Monique à la croisée avec le sentier du Trou

de Fer)

Sentier du Tour de la Grande Mare

Sentier de la Tamarinaie de Bélouve

Sentier du Trou de Fer (du gîte de Bélouve à la route forestière de Fleurs Jaunes)

Lien vers la carte des sentiers et des routes forestières accessibles ici