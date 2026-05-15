Entre-Deux : fermeture du sentier du Bras de Pontho après un éboulement

L'Office National des forêts annonce que le sentier de Bras de Pontho reste fermé après un éboulis survenu à l'Entre-Deux ce mercredi 13 mai 2026, l'éboulement présentant des risques pour les usagers. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Pour rappel, les itinéraires suivants sont aussi interdits à la circulation des personnes
Cirque de Mafate (communes de La Possession et de Saint-Paul)
Maison Laclos - Kerval
Sentier du Bras des Merles (de Deux Bras à Aurère)
Sentier Lataniers - llet à Cordes
Sentier Augustave
Sentier La Nouvelle - Maison Laclos (alternative par le PR25)
Commune de Bras-Panon :
Sentier de la Plaine des Lianes
Commune de l'Entre-Deux :
Sentier de Bras de Pontho (sentier Dassy)
Commune de Cilaos :
Sentier de Cotillage
Sentier de la Plate Forme
Sentier de la Roche Pendue
Sentier d'îlet Haut
> Sentier du Bras de Saint-Paul (portion après la rivière allant vers l'îlet du Bras Saint-Paul)
Commune de l'Étang-Salé :
Chemins des casiers
Commune de La Plaine des Palmistes:
Sentier des Anglais
Point de vue sur Grand-Etang
> Sentier du Piton de l'Eau
Commune de La Possession
Sentier Cap Noir - Roche Verre Bouteille (portion basse du sentier depuis le parking jusqu'à la
Roche Verre Bouteille en passant par le kiosque du Cap Noir)
Sentier des Lataniers
Commune de Saint-Benoît (comprenant la forêt de Bébour) :
Sentier de Duvernay
> Sentier du Bassin des Hirondelles
> Sentier du Cassé de Takamaka
➤ Sentier équestre de Grand Étang
Commune de Saint-Denis :
Sentier de la Bretagne
Sentier du Colorado (du pont Vinh-San au Parc de Loisir du Colorado) > Sentier de l'îlet à Guillaume (de la Fenêtre à la Plaine d'Affouche)
> Sentier Farfouillé
Sentier Scorie
> Sentier de Bois de Nèfles (connexion entre la Boucle du Pic Adam et le sentier de la Roche Ecrite}
Commune de Saint-Joseph :
Sentier Grand Galet - Grand Coude
Sentier Bérénice
> Sentier La Prise
Sentier des Trois Sources
Commune de Saint-Louis :
Sentier Jean Bénard
Descente VTT de La Fenêtre
Commune de Saint-Paul :
Descente VTT Louis Emile
Commune de Saint-Philippe :
Sentier de Bras Plat (ancien GRR2, en forêt de Basse Vallée et de Mare Longue)
Sentier du Tremblet (du Nez Coupé du Tremblet à la RN2)
Sentier de la Coulée de Takamaka (1986)
Sentier des Laves (à l'exception du tronçon Chemin de pêcheur du Grand Cap / limite Nord de la coulée 2026)
Commune de Sainte-Marie :
Sentier Dugain
Sentier de Bord Salazie
Commune de Sainte-Rose :
Sentier de la Cage aux Lions
Sentier Savane Cimetière
Sentier du Fond de la Rivière de l'Est
Sentier des Citernes
Sentier du Piton des Cascades
Sentier des Laves
Sentier Kapor
Commune de Salazie :
Sentier du Mazerin
Sentier PMR "Somin Tamarins"
Sentier de l'Ecole Normale (de son départ au Coteau Monique à la croisée avec le sentier du Trou
de Fer)
Sentier du Tour de la Grande Mare
Sentier de la Tamarinaie de Bélouve
Sentier du Trou de Fer (du gîte de Bélouve à la route forestière de Fleurs Jaunes)
Lien vers la carte des sentiers et des routes forestières accessibles ici