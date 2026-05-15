Saint-Benoît : pesticides dans l'eau, des packs d'eau distribués auprès des familles

La Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, que dans le cadre de la gestion de la problématique liée à la présence de pesticides, des dispositions sont mises en place ce vendredi 15 mai 2026. La Cise annonce la distribution de packs d’eau auprès des familles recensées pour couvrir les besoins du week-end. Une citerne d’eau non alimentaire est installée chemin Pêche (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Une citerne d’eau est installée chemin Pêche partie haute, sur le captage Vallée Genêt (lieu-dit carreau ananas). Cette citerne est destinée à un usage non alimentaire uniquement. L’eau de citerne n’est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.

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