Cilaos : l'association la Réunion des livres vous emmène lire sur l'eau

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026, l’association La Réunion des Livres, en partenariat avec le réseau de lecture publique de la ville de Cilaos, invite les habitants pour l'opération Lire sur l'eau, Livr' lé o. Petits et grands pourront profiter d'une expérience littéraire au bord de la mare à joncs avec de nombreuses animations. Inédit pour La Réunion, les habitants pourront vivre l'expérience de lecture sur l'eau à bord d'un bateau. "Une occasion unique de se laisser bercer par les histoires au fil de l’eau avec la conteuse Elodie Lauret", écrit l'association. Nous publions le communiqué de La Réunion des livres ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pendant trois jours, de 10 h à 17 h, le public est attendu pour partager des moments de découverte, de créativité et d’émerveillement autour du livre dans un cadre exceptionnel.

- Un concept insolite et une programmation riche -

L’attraction phare de cet événement est une grande première sur l’île : des lectures sur l’eau à bord d’un bateau. Une occasion unique de se laisser bercer par les histoires au fil de l’eau avec la conteuse Elodie Lauret.

Aux abords de la mare à joncs, l’événement déploiera un véritable espace d’animations et de partages :

- Une bibliothèque en plein air pour découvrir les livres péi et profiter des paysages du cirque,

- Des ateliers artistiques dédiés au dessin, à la BD, à l’écriture et au manga, animés par des auteurs péi,

- Des bornes interactives pour explorer la lecture audio de manière ludique,

- Des spectacles et des contes pour émerveiller toute la famille.

Toutes les animations sont gratuites.

- L’innovation culturelle au cœur des Hauts -

Ce projet ambitieux est porté par l’association La Réunion des Livres. Il bénéficie du soutien précieux de la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de La Réunion, de la Région Réunion et de la Ville de Cilaos.

Financée par le Fonds d’innovation territoriale, cette opération a pour vocation de mener des actions culturelles innovantes et structurantes en milieu rural, en favorisant l’accès au livre et à la lecture pour tous, de manière ludique et décloisonnée.

- Informations pratiques -

- Quoi ? Lire sur l’eau, Livr’Lé O

- Quand? Du vendredi 15 mai 2026 au dimanche 17 mai 2026

- Où? Mare à joncs - Cilaos

Le programme est à retrouver ici.