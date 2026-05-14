Saint-Benoît : une femme héliportée après une chute de 3 mètres à la Ravine Sèche

Ce jeudi 14 mai 2026, une femme âgée d'une trentaine d'année a été prise en charge par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et la Section aérienne de gendarmerie (SAG) après une chute de 3 mètres à la Ravine Sèche (Saint-Benoît). La victime a été héliportée vers le CHU de Saint-Denis. Selon nos informations, elle présente une plaie à la tête (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)