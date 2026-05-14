Saint-Denis : un enfant de trois ans et sa mère agressés, un homme armé d'un sabre placé en garde à vue

(Actualisé) Un enfant de trois ans et sa mère ont été blessés au cours d’une altercation ce jeudi 14 mai 2026 au Chaudron (Saint-Denis). Soupçonné d’être à l’origine des coups, le compagnon de la mère de famille a été placé en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis. Lors de son interpellation par la brigade anticriminalité (BAC), l'homme était porteur d'un sabre. La mère et l'enfant ont été transportés au CHU Nord (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon nos informations, le mis en cause aurait d’abord frappé l’enfant. La mère aurait été frappée alors qu’elle tentait de s’interposer.

L’auteur supposé de l’agression aurait ensuite quitté l’habitation où les faits se seraient produits.

Il a été interpellé par la police peu de temps après et placé en garde à vue.

C'est affaire n'est pas sans rappeler le fait-divers survenu ce dimanche au Tampon. Un enfant d'un an a été violenté par son beau-père dans le quartier de Trois Mares. Ce mercredi 13 mai 2026, le beau-père a été placé en détention provisoire. Il sera convoqué vendredi en comparution immédiate.

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