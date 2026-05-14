Assassinat de Shana : le procès en appel du meurtrier condamné à 30 ans de réclusion aura lieu en octobre

Condamné fin octobre 2025 à 30 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat de Shana, 15 ans, l’un des deux accusés mineurs avait décidé de faire appel de la décision de la Cour d’assises des mineurs de Saint-Denis. Selon Zinfos974, son procès en appel devrait avoir lieu 12 au 16 octobre 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Moins de trois semaines après la fin du procès, le jeune homme - aujourd'hui majeur et reconnu coupable de l’assassinat de Shana avait interjeté appel de la décision depuis sa cellule.

Selon Zinfos974, l’audience devant la cour d’assises des mineurs en appel se tiendra du 12 au 16 octobre prochain à Saint-Denis.

- L'accusé condamné à 30 ans de réclusion -

Jugé pour des faits d’une particulière violence, il avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue devant la cour d’assises des mineurs levant ainsi l’excuse de minorité.

Lors du procès, la cour avait estimé que la gravité des faits et la personnalité de l’accusé justifiaient de ne pas l'appliquer. Le ministère public avait requis 30 ans de réclusion criminelle, des réquisitions intégralement suivies par les jurés.

Les débats avaient retracé en détail les circonstances du drame, la relation entre la victime et ses deux assassins et la violence extrême des faits. Plusieurs experts et témoins étaient venus décrire un passage à l’acte brutal, prémédité selon l’accusation.

Tout au long de ces débats, le jeune homme condamné pour avoir, avec sa co-autrice, sauvagement assassiné l’adolescente "pour voir ce que cela faisait de tuer" est resté d’un calme déroutant. Peu loquace, il s’est contenté de réponses brèves, souvent réduites à un "oui" ou un "non", sans jamais livrer d’explication sur le passage à l’acte.

La co-auteure, jugée par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre en septembre 2025 a écopé, elle aussi, de la peine maximale encourue pour une mineure.

- Shana, 15 ans, tuée dans un guet-apens -

Le 16 septembre 2023, le corps sans vie de l'adolescente Shana, 14 ans, avait été retrouvé dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds. Deux mineurs, une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans au moment des faits sont soupçonnés d’avoir assassiné la jeune fille. Tous deux l'avait attiré dans un piège mortel via les réseaux sociaux.

Ce jour-là, le père de Shana avait lancé un appel à l’aide car il n’avait plus aucune nouvelle de sa fille d’habitude discrète et effacée. Il lui avait donné l’autorisation de se rendre à Saint-Louis pour aller dormir chez une amie qu’elle venait de rencontrer récemment sur les réseaux sociaux.

À la suite du signalement effectué par le père, les enquêteurs du Service territorial de police judiciaire (STPJ) avaient réussi à accéder aux messageries de la victime. Un garçon et une fille lui avaient en effet donné rendez-vous à un arrêt de bus. Shana imaginait peut-être entamer une relation amoureuse avec l'un de ses correspondants virtuels. Les deux suspects l'avaient ensuite attirée dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds où ils l'avaient battue à mort avant de l’abandonner sur les lieux.

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