Portée disparue, Shana 16 ans, retrouvée morte à Saint-Pierre

Le corps de Shana, 16 ans, a été retrouvé ce mercredi soir 20 septembre 2023 dans le quartier des Casernes à Saint-Pierre. La jeune fille était portée disparue depuis le samedi 16 septembre. Ce jour là, elle avait quitté son domicile à Saint-Denis pour se rendre chez une amie à Saint-Louis. Elle avait indiqué à son père qu'elle allait dormir chez une amie. Menée par la police, une enquête a été ouverte. Selon nos confrères de Réunion la 1ere, un homme a été placé en garde à vue au commissariat de Saint-Pierre dans le cadre de ces investigations

Ce mercredi matin, le père de la jeune fille s'était rendu à Saint-Louis pour tenter de la retrouver.

Selon les témoignages qu'il a pu recueillir après la médiatisation de la disparition de Shana, "des gens ont vu ma fille avec deux autres filles à Saint-Louis et Saint-Pierre" avait expliqué le père de famille à Imaz Presse

L'enquête de police et le bornage du téléphone avaient confirmé ces éléments. En effet Shana était bien le samedi 16 septembre à Saint-Louis, avant d'aller sur Saint-Pierre.

Il n'y avait plus eu de nouveaux indices depuis. "On n'arrive pas à l'avoir et de toute façon son téléphone est éteint" avait déclaré le père.

Le corps de la jeune fille a donc finalement été retrouvé mercredi en fin de journée

